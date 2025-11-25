Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, anunció nuevos beneficios de fin año que servirán para las compras de las fiestas, Navidad y Año Nuevo, para todos los usuarios que decidan pagar con el código QR.

Estas promociones especiales se harán efectivas para el último mes del año y habrá nuevas propuestas que se mantendrán durante el verano 2026, es decir, para diciembre, enero y febrero. Estas ofertas incluirán tarjetas de crédito, préstamos personales y beneficios con Cuenta DNI de la entidad financiera bonaerense.

Promociones de fin de año: cuáles son los descuentos de Cuenta DNI

Durante diciembre, se reforzarán los beneficios habituales de Cuenta DNI, con descuentos en comercios de cercanía, supermercados y eventos especiales como espectáculos culturales y musicales en zonas turísticas.

Además, llega el programa “ Mesumo Navidad ”, que permitirá acceder a vouchers con rebajas de hasta el 40%, acumulables con otras promociones vigentes.

Cuenta DNI renovó su cartilla de descuentos.

Las medidas buscan potenciar el comercio local y facilitar el acceso a servicios turísticos para miles de personas. También habrá cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento.

Los puntos principales de este programa

Habrá vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40% con topes de $ 10.000, $ 20.000 y $ 30.000 respectivamente en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

Los vouchers se deben canjear del 1 al 10 de cada mes hasta agotar stock.

Se podrán utilizar del 15 al 30 durante el próximo trimestre.

Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.

Cuenta DNI: todos los descuentos de noviembre

El Banco Provincia informó que durante el onceavo mes del 2025 el programa ofrece las siguientes promociones:

Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $ 8.000 por persona, que equivale a $ 26.700 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $ 4.000 por viernes, que se alcanza con $ 20.000 en consumos.

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $ 6.000 por persona, que se alcanza con $ 17.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $ 6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Los descuentos de Navidad incluyen comercios y compras.

¿Cómo acceder a Cuenta DNI?

Aquellas personas que hayan cambiado o extraviado el celular y ya contaban con su usuario en Cuenta DNI deberán, sí o sí, actualizar sus datos biométricos para poder ingresar.

Ademán, tendrán que sacarle una foto al frente y el dorso de su Documento Nacional de Identidad (DNI). En caso de que el mismo haya vencido o se encuentre en trámite, no se podrá recuperar la cuenta.

Los requisitos: