El Black Friday es un evento de compras con ofertas únicas. Fuente: Archivo.

El Black Friday es una de las fechas más esperadas del año para los amantes de las compras y las ofertas. Este año, se desarrollará desde el viernes 28 de noviembre hasta el lunes 1° de diciembre, cuatro días en los que el comercio electrónico y los locales físicos ofrecerán rebajas relevantes y beneficios financieros para impulsar el consumo hacia fin de año.

Durante la campaña, los comercios aplicarán descuentos que podrán llegar al 50%, además de cuotas sin interés en distintos rubros. La propuesta abarcará desde indumentaria y calzado hasta tecnología, electrodomésticos, supermercado , turismo y productos para mascotas .

El evento llega en vísperas de la temporada navideña, un período clave para el consumo. Para las empresas, representa una oportunidad para liquidar stock y mejorar los niveles de facturación luego de un trimestre marcado por la cautela del público y la competencia creciente.

Con el avance del comercio digital, también aumentaron los intentos de estafas y fraudes. Por eso, especialistas en ciberseguridad recomiendan tomar ciertas precauciones antes de realizar una compra:

Verificar si el comercio participa oficialmente de la campaña y acceder siempre desde los enlaces oficiales.

Controlar que la página sea segura, con protocolo “https” y el candado de verificación en el navegador.

Evitar links enviados por correo electrónico, mensajes de WhatsApp o anuncios poco confiables, que suelen replicar la estética de marcas reconocidas para engañar al consumidor.

No guardar tarjetas de crédito en dispositivos compartidos ni en sitios que generen dudas.

Además, se sugiere comparar precios con anticipación para identificar rebajas reales y evitar prácticas conocidas como “precio inflado previo”.

El Black Friday se consolidó como uno de los hitos del calendario minorista, en especial para el e-commerce. En paralelo a los descuentos tradicionales, varias plataformas planean sumar beneficios adicionales: envíos gratuitos, financiamiento especial y promociones “flash” por tiempo limitado.