En esta noticia
El Black Friday es una de las fechas más esperadas del año para los amantes de las compras y las ofertas. Este año, se desarrollará desde el viernes 28 de noviembre hasta el lunes 1° de diciembre, cuatro días en los que el comercio electrónico y los locales físicos ofrecerán rebajas relevantes y beneficios financieros para impulsar el consumo hacia fin de año.
Durante la campaña, los comercios aplicarán descuentos que podrán llegar al 50%, además de cuotas sin interés en distintos rubros. La propuesta abarcará desde indumentaria y calzado hasta tecnología, electrodomésticos, supermercado, turismo y productos para mascotas.
El evento llega en vísperas de la temporada navideña, un período clave para el consumo. Para las empresas, representa una oportunidad para liquidar stock y mejorar los niveles de facturación luego de un trimestre marcado por la cautela del público y la competencia creciente.
Cómo comprar de manera segura durante el Black Friday
Con el avance del comercio digital, también aumentaron los intentos de estafas y fraudes. Por eso, especialistas en ciberseguridad recomiendan tomar ciertas precauciones antes de realizar una compra:
- Verificar si el comercio participa oficialmente de la campaña y acceder siempre desde los enlaces oficiales.
- Controlar que la página sea segura, con protocolo “https” y el candado de verificación en el navegador.
- Evitar links enviados por correo electrónico, mensajes de WhatsApp o anuncios poco confiables, que suelen replicar la estética de marcas reconocidas para engañar al consumidor.
- No guardar tarjetas de crédito en dispositivos compartidos ni en sitios que generen dudas.
Además, se sugiere comparar precios con anticipación para identificar rebajas reales y evitar prácticas conocidas como “precio inflado previo”.
El Black Friday se consolidó como uno de los hitos del calendario minorista, en especial para el e-commerce. En paralelo a los descuentos tradicionales, varias plataformas planean sumar beneficios adicionales: envíos gratuitos, financiamiento especial y promociones “flash” por tiempo limitado.