La Secretaría de Transporte confirmó que no es necesario realizar un trámite que solía ser obligatoria para obtener descuentos en tren y colectivo al pagar con la Tarjeta SUBE. Esta aclaración busca despejar dudas surgidas por la reciente implementación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el nuevo sistema vinculado a los servicios de luz y gas. El organismo nacional remarcó que este beneficio de SUBE continúa vigente sin necesidad de reinscripción ni trámite adicional por parte de los usuarios que ya la tienen habilitada. De esta forma, los pasajeros que viajan con un 55% de descuento, lo seguirán haciendo a pesar de los nuevos cambios. El beneficio de la Tarifa Social en la Tarjeta SUBE para viajar en el transporte público está disponible para titulares de asignaciones y programas sociales administrados por ANSES. Entre ellos se encuentran titulares de: Además, también pueden acceder al descuento de la Tarifa Social en su Tarjeta SUBE las empleadas domésticas beneficiarias del régimen de trabajo en casas particulares. El trámite de la Tarifa Social puede realizarse de forma online o presencial. Las personas que elijar hacer la gestión en virtual deberán seguir estos pasos: También se puede llevar adelante la gestión de la Tarifa Social presencialmente en una oficina de Anses o en un Centro de Atención SUBE, presentando el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la tarjeta. El proceso de actualización es sencillo, gratuito y se puede hacer de diferentes maneras. En todos los casos, es necesario tener la tarjeta SUBE a mano y seguir las instrucciones indicadas. Las opciones disponibles son: