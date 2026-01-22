Actualizar la SUBE: el trámite clave para no perder los beneficios Fuente: Archivo

Las personas que cuentan con beneficios locales o provinciales en la tarjeta SUBE deben realizar una actualización obligatoria antes de que finalice enero para no perder los descuentos en el transporte público.

Durante este mes, distintas provincias como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, San Juan y Santa Fe solicitaron a los usuarios actualizar la SUBE para seguir accediendo a beneficios sociales, como la tarifa social o descuentos especiales en colectivos, trenes y subtes.

Por su parte, el trámite es gratuito, rápido y permite que el sistema mantenga activos los datos del usuario.

Por qué es clave actualizar la tarjeta SUBE

La actualización de la tarjeta SUBE permite que el sistema reconozca correctamente la información personal del titular y mantenga activos los beneficios asociados.

Sin este paso, los descuentos pueden dejar de aplicarse automáticamente al momento de pagar el viaje.

Entre los principales motivos para realizar la actualización se destacan:

Evitar la pérdida de beneficios sociales o provinciales.

Garantizar la continuidad de descuentos en colectivos urbanos y metropolitanos.

Integrar correctamente los beneficios nacionales con los sistemas locales.

Prevenir errores en la tarifa al apoyar la tarjeta en el lector SUBE.

Además, realizar el trámite con anticipación ayuda a evitar demoras o saturación en las terminales.

¿Cómo actualizar la SUBE paso a paso?

El proceso de actualización es sencillo, gratuito y se puede hacer de diferentes maneras. En todos los casos, es necesario tener la tarjeta SUBE a mano y seguir las instrucciones indicadas.

Las opciones disponibles son:

A través de la app SUBE: es la alternativa más cómoda. Se descarga en el celular, se cargan los datos personales y el número de tarjeta, y se finaliza el trámite en pocos minutos.

Con un celular con tecnología NFC : permite acreditar la actualización acercando la tarjeta al teléfono compatible.

En una terminal de acreditación SUBE: de forma presencial, ideal para quienes no utilizan la aplicación móvil.

Una vez completados los pasos, la actualización queda registrada y los beneficios continúan activos sin interrupciones.

Cómo quedan las tarifas del transporte público en el AMBA

Con el nuevo esquema tarifario, los valores del transporte público varían según el tipo de colectivo y la distancia recorrida.

Estos son los montos vigentes:

Colectivos de la Ciudad de Buenos Aires:

0 a 3 km: $637,58

3 a 6 km: $708,46

6 a 12 km: $763,05

12 a 27 km: $817,67

Colectivos de la Provincia de Buenos Aires: