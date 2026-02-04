En esta noticia
En febrero, las tarifas del transporte público volvieron a aumentar tanto en colectivos como en trenes, subtes y premetro. En este contexto, distintas billeteras virtuales, bancos y tarjetas lanzaron promociones con reintegros que llegan al 100% del valor del pasaje, permitiendo reducir el gasto mensual incluso con los boletos más caros.
Cuánto cuesta viajar en transporte público en febrero 2026
Colectivos en CABA
- De 0 a 3 km: $ 650,11
- De 3 a 6 km: $ 722,38
- De 6 a 12 km: $ 778,04
- De 12 a 27 km: $ 833,73
Colectivos en Provincia de Buenos Aires
- De 0 a 3 km: $ 721,83
- De 3 a 6 km: $ 804,12
- De 6 a 12 km: $ 866,06
- De 12 a 27 km: $ 928,07
- Más de 27 km: $ 989,64
Trenes
- Sección 1: $ 280
- Sección 2: $ 360
- Sección 3: $ 450
Subte
- De 1 a 20 viajes: $ 1320
- De 21 a 30 viajes: $ 1056
- De 31 a 40 viajes: $ 924
- Más de 41 viajes: $ 792
Premetro
- Tarifa única en todos los rangos: $ 462
Todos los descuentos en transporte público disponibles durante febrero
Diversas opciones permiten obtener reintegros del 100% del pasaje, y otras suman beneficios adicionales o topes diferenciados según el medio de pago. Estas son las alternativas disponibles:
Naranja X (QR)
- Reintegro: 100% del pasaje
- Tope mensual: $ 20.000
- Dónde aplica: solo subtes
- Cómo funciona: pagando con dinero en cuenta desde la app mediante QR
Naranja X (NFC)
- Reintegro: 100% del pasaje
- Tope mensual: $ 10.000 por tarjeta
- Dónde aplica: subte y colectivo
- Medios de pago: tarjetas Visa o Mastercard (débito o crédito) mediante NFC
Visa (NFC)
- Reintegro: 100% del pasaje
- Tope mensual: $10.000 por tarjeta
- Dónde aplica: Subte y colectivo
- Aclaración: el reintegro puede demorar hasta 30 días hábiles. Se pueden usar distintas tarjetas Visa para aumentar el ahorro.
Ripio (NFC)
- Reintegro: 100% del pasaje
- Tope mensual: $ 10.000 para cada medio de transporte
- Dónde aplica: cualquier transporte pagando con tarjeta Visa Ripio mediante NFC
- Extra: 50% de cashback adicional si se paga con cripto
BNA Contactless
- Reintegro: 100% del pasaje
- Tope mensual: $ 2000 por tarjeta para cada medio de transporte
- Dónde aplica: colectivo, tren y subte
- Cómo funciona: tarjeta de débito Mastercard del Banco Nación con tecnología contactless o NFC
Además, la Red SUBE ofrece descuentos automáticos para quienes combinan colectivos, trenes y subtes del AMBA dentro de un lapso de 2 horas, siempre que la tarjeta esté registrada y activada en una Terminal Automática SUBE. El beneficio aplica con un 50% de descuento en el segundo viaje y 75% a partir del tercero, y además es acumulable con la Tarifa Social Federal.
Con qué conviene pagar el colectivo, tren y subte en febrero
Entre todas las promociones disponibles para viajar con descuento en febrero, la alternativa más conveniente en términos generales es Ripio NFC. Este método ofrece un reintegro del 100% del valor del pasaje con un tope mensual de $ 10.000 por cada medio de transporte.
Esto significa que el beneficio se multiplica si el usuario utiliza colectivo, subte, tren o premetro dentro del mismo mes. Además, quienes paguen con cripto obtienen un 50% de cashback extra, lo que amplía aún más el ahorro disponible.
Ahora bien, la mejor opción según cada medio de transporte es:
- Subte: la alternativa más conveniente es Naranja X mediante QR, que reintegra el 100% del pasaje con un tope mensual de $ 20.000, el más alto del mercado para este servicio.
- Colectivo: las mejores opciones son Ripio NFC, Naranja X NFC y Visa NFC, todas con reintegros del 100% y un tope de $ 10.000 mensuales por tarjeta. Sin embargo, Ripio vuelve a tener una ventaja adicional, ya que su tope es por medio de transporte, lo que permite que quienes también viajan en subte o tren amplíen el ahorro total disponible.
- Tren: la opción más conveniente es Ripio NFC, ya que ofrece reintegros del 100% con un tope de $ 10.000, superando ampliamente a BNA Contactless, cuyo límite mensual es de apenas $ 2.000 por tarjeta.
- Premetro: Ripio NFC vuelve a liderar, con un reintegro del 100% y un tope de $10.000.