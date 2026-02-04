En febrero, las tarifas del transporte público volvieron a aumentar tanto en colectivos como en trenes, subtes y premetro. En este contexto, distintas billeteras virtuales, bancos y tarjetas lanzaron promociones con reintegros que llegan al 100% del valor del pasaje, permitiendo reducir el gasto mensual incluso con los boletos más caros.

Cuánto cuesta viajar en transporte público en febrero 2026

Colectivos en CABA

De 0 a 3 km: $ 650,11

De 3 a 6 km: $ 722,38

De 6 a 12 km: $ 778,04

De 12 a 27 km: $ 833,73

Colectivos en Provincia de Buenos Aires

De 0 a 3 km: $ 721,83

De 3 a 6 km: $ 804,12

De 6 a 12 km: $ 866,06

De 12 a 27 km: $ 928,07

Más de 27 km: $ 989,64

Trenes

Sección 1: $ 280

Sección 2: $ 360

Sección 3: $ 450

Subte

De 1 a 20 viajes: $ 1320

De 21 a 30 viajes: $ 1056

De 31 a 40 viajes: $ 924

Más de 41 viajes: $ 792

Premetro

Tarifa única en todos los rangos: $ 462

Todos los descuentos en transporte público disponibles durante febrero

Diversas opciones permiten obtener reintegros del 100% del pasaje, y otras suman beneficios adicionales o topes diferenciados según el medio de pago. Estas son las alternativas disponibles:

Naranja X (QR)

Reintegro: 100% del pasaje

Tope mensual: $ 20.000

Dónde aplica: solo subtes

Cómo funciona: pagando con dinero en cuenta desde la app mediante QR

Naranja X (NFC)

Reintegro: 100% del pasaje

Tope mensual: $ 10.000 por tarjeta

Dónde aplica: subte y colectivo

Medios de pago: tarjetas Visa o Mastercard (débito o crédito) mediante NFC

Visa (NFC)

Reintegro: 100% del pasaje

Tope mensual: $10.000 por tarjeta

Dónde aplica: Subte y colectivo

Aclaración: el reintegro puede demorar hasta 30 días hábiles. Se pueden usar distintas tarjetas Visa para aumentar el ahorro.

Ripio (NFC)

Reintegro: 100% del pasaje

Tope mensual: $ 10.000 para cada medio de transporte

Dónde aplica: cualquier transporte pagando con tarjeta Visa Ripio mediante NFC

Extra: 50% de cashback adicional si se paga con cripto

BNA Contactless

Reintegro: 100% del pasaje

Tope mensual: $ 2000 por tarjeta para cada medio de transporte

Dónde aplica: colectivo, tren y subte

Cómo funciona: tarjeta de débito Mastercard del Banco Nación con tecnología contactless o NFC

Además, la Red SUBE ofrece descuentos automáticos para quienes combinan colectivos, trenes y subtes del AMBA dentro de un lapso de 2 horas, siempre que la tarjeta esté registrada y activada en una Terminal Automática SUBE. El beneficio aplica con un 50% de descuento en el segundo viaje y 75% a partir del tercero , y además es acumulable con la Tarifa Social Federal.

Con qué conviene pagar el colectivo, tren y subte en febrero

Entre todas las promociones disponibles para viajar con descuento en febrero, la alternativa más conveniente en términos generales es Ripio NFC. Este método ofrece un reintegro del 100% del valor del pasaje con un tope mensual de $ 10.000 por cada medio de transporte.

Esto significa que el beneficio se multiplica si el usuario utiliza colectivo, subte, tren o premetro dentro del mismo mes . Además, quienes paguen con cripto obtienen un 50% de cashback extra, lo que amplía aún más el ahorro disponible.

Ahora bien, la mejor opción según cada medio de transporte es: