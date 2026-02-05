Trenes Argentinos informó sobre la realización de obras de remodelación integral en uno de los ramales más utilizados que conecta la Ciudad de Buenos Aires con uno de los puntos claves del conurbano bonaerense. Los trabajos tienen como principal objetivo mejorar la experiencia de viaje de quienes utilizan el servicio y prevenir futuras afecciones en el transporte. El ramal Tigre del ferrocarril Mitre se encuentra en obras y no circulará hasta el 1 de marzo. El corte del servicio responde a la ejecución de trabajos en zonas en donde se requieren periodos largos de intervención. Desde la empresa informaron que la interrupción permite avanzar en tramos con accesos complejos en donde no se puede acceder de noche. En la misma línea, la decisión de hacerlo en verano responde a que durante la temporada hay una baja de 25% de usuarios. Las remodelaciones se harán en 7.700 metros de vía entre el bajo a nivel Crisólogo Larralde y el paso a nivel Laprida, así como en el sector de la estación Vicente López. A su vez, se intervendrán los puentes de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, en la Ciudad de Buenos Aires, y otros tramos entre los bajos a nivel Martín Rodríguez y Chacabuco, en la zona norte. A través de X (ex Twitter), un maquinista e instructor de conductores de la línea Mitre informó el avance de obra. “Todo avanza a buen ritmo pareciera, ya se está trabajando en el cuadro de la estación Victoria”, escribió. Las obras se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria declarada por el Gobierno Nacional. Por el momento se renovaron 20 kilómetros de vías en el ramal. Los trabajos que se realizarán son: