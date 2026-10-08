Nación y Ciudad presentarán el Plan "Ley y Orden" para trasladar la cárcel de Devoto a Marcos Paz (Fuente: Archivo).

En esta noticia Plan “Ley y Orden”: cuál es la estrategia de Ciudad y Nación

El eterno debate del funcionamiento del Servicio Penitenciario en la Argentina y los recurrentes pedidos de las diferentes administraciones de la Ciudad de Buenos Aires de trasladar el histórico Penal de Devoto a otras jurisdicciones parece estar encontrando un punto culminante.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, participarán este jueves de la presentación del Plan “Ley y Orden”, una medida del Gobierno nacional destinada a trasladar a los reclusos de la cárcel de Villa Devoto hacia el complejo penitenciario federal de Marcos Paz.

El punto de partida de esta iniciativa tendrá lugar en la sede del Ministerio de Seguridad a las 16 .

Allí se tocarán los puntos sensibles de este Plan de “Ley y Orden” que se enmarca en una política para descomprimir y cerrar de manera paulatina la histórica cárcel porteña, trasladando a los detenidos a complejos de alta seguridad fuera de los grandes centros urbanos .

Plan “Ley y Orden”: cuál es la estrategia de Ciudad y Nación

El objetivo central es el de garantizar la seguridad durante la mudanza de la actual población carcelaria. Además, considerar el perfil criminológico y el nivel de peligrosidad de los internos para evitar fugas, motines o ataques externos.

El plan para trasladar el Penal de Devoto a otras jurisdicciones parece estar encontrando un punto culminante. argentina.gob.ar

El plan “Ley y Orden” se creó formalmente mediante la Resolución 1018/2026 del Ministerio de Seguridad, bajo la coordinación general del director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En el operativo conjunto participarán la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura Naval Argentina y el SPF.