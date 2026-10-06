La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezaron junto a dos gobernadores clave este martes en Salta la inauguración de la Planta II del proyecto de litio Sal de Oro , de la surcoreana Posco .

El acto se dio en medio del avance por la negociación de los acuerdos electorales con los jefes provinciales , mientras que en La Libertad Avanza ya planean un mapa de recorridas del presidente Javier Milei.

Como consecuencia del viaje al interior, en Casa Rosada suspendieron la reunión de Mesa Política programada para esta tarde. No obstante, varios de sus participantes integraron la comitiva: además de Karina y Santilli, se sumaron el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Todos protagonizaron la ceremonia junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y su par de Salta, Gustavo Sáenz. El proyecto de Posco se ubica en el Salar del Hombre Muerto, en la Puna, una cuenca compartida por ambas provincias.

También estuvieron presentes el embajador de la República de Corea en la Argentina, Lee Chong Hwa; el CEO de Posco Holdings, Chang In-hwa, y el presidente de Posco Argentina, Park Hyeon. Del acto participó además el director de Operaciones Industriales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sergio Lew.

Durante el acto se firmó además un memorándum de entendimiento para avanzar con las etapas III y IV del proyecto. Según informó el Gobierno, esas fases permitirán alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de productos de litio.

La Planta II, por su parte, tiene con una capacidad prevista de 23.000 toneladas anuales . Se trata de la segunda etapa de Sal de Oro, que a fines de julio obtuvo la aprobación del Ministerio de Economía para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La resolución oficial consigna una inversión de u$s 207,9 millones en activos computables y establece que la totalidad de la producción tendrá como destino la exportación. Por su parte, el Ministerio de Economía informó un desembolso total de u$s 547 millones para esta fase, con exportaciones proyectadas por más de u$s 300 millones anuales.

La primera etapa de Sal de Oro incluyó una planta de fosfato de litio en el salar y otra de hidróxido de litio en el parque industrial de General Güemes, con capacidad para 25.000 toneladas anuales. Esa unidad fue la primera de su tipo en el país y demandó una inversión cercana a los u$s 800 millones.

Posco Argentina opera en el país desde 2018 y, según el comunicado oficial, el proyecto ya generó más de 5.000 puestos de trabajo, de los cuales más de 600 son empleos directos de la compañía. La empresa trabaja además con más de 270 proveedores locales en Salta y Catamarca.

En total, el desarrollo de Posco en la Argentina supera los u$s 2.000 millones. Según datos de la Secretaría de Minería, el país tiene 69 proyectos de litio en distintas etapas de avance , de los cuales solo siete están en producción.

Mientras que el acto de este martes muestra, una vez más, otra foto de unidad entre el Gobierno nacional y las provincias en el marco del avance de las inversiones , desde La Libertad Avanza también preparan una estrategia para retomar la presencia territorial del jefe de Estado antes de las elecciones.

Tras las legislativas de 2025, ya Milei había prometido recorrer el interior con frecuencia: “Vamos a viajar a dos provincias por mes”, anticipó en ese momento. Sin embargo, la agenda federal del Presidente en 2026 fue más espaciada.

Según confirmaron a El Cronista fuentes de La Libertad Avanza, el único viaje al interior por ahora cerrado será a Catamarca a fines de este mes de octubre e incluirá una actividad oficial y también un acto partidario . En el oficialismo también barajan visitas a Salta, San Juan, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe antes de fin de año, aunque ninguna tiene fecha definida.

Sus últimos recorridos habían sido retomados en junio, antes de volver a pausarse por la agenda internacional. El 20, Milei encabezó el acto central por el Día de la Bandera en el Monumento Nacional de Rosario, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al intendente Pablo Javkin. Fue su regreso a esa celebración, luego de haber faltado en 2025, cuando optó por un acto en el Campo Argentino de Polo.

El 8 y 9 de julio viajó a Tucumán para la vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica, junto al gobernador Osvaldo Jaldo. Allí reunió a una docena de mandatarios provinciales y habló por cadena nacional.

La última escala fue el 4 de septiembre en Puerto Iguazú, en su primera visita a Misiones como presidente. Milei cerró la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y luego participó de una actividad de LLA , mientras productores yerbateros protestaban en los accesos a la ciudad.

Y, ahora, mientras que todavía siguen habiendo planes de viajar al exterior, ya empezó a dibujarse un nuevo mapa de recorridas provinciales para las próximas semanas. “Seguramente algunos viajes se hagan en breve”, anticipaban ya esta semana desde el núcleo duro libertario.

Mientras tanto, la Casa Rosada delega en Karina Milei y Santilli el vínculo directo con los gobernadores. La foto de este martes en la Puna, con Sáenz y Jalil en el mismo escenario es solo un primer paso, pero para estos próximos días también se planean bilaterales en Casa Rosada para específicamente avanzar sobre la reforma política, el Presupuesto 2027 y los acuerdos electorales.