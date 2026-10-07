Nueva cárcel: dónde queda el penal que La Ciudad entregará a la Nación para avanzar con el cierre de Devoto.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entregará esta semana al Gobierno de la Nación la obra terminada de la nueva cárcel de Marcos Paz. Se trata del paso previo al traslado de los presos alojados en el penal de Villa Devoto y al desalojo de ese predio.

Se firmará la entrega de la cárcel de Marcos Paz y el traspaso de presos desde Devoto

El Gobierno porteño informó que el jueves se firmará el convenio de entrega entre la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y su par de la Ciudad, Horacio Giménez. Además crearán un Comando Unificado para el traslado de los presos y sostuvo que “el proceso de mudanza se realizará de manera gradual y progresiva”.

Mediante la Resolución 1018/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Comando Unificado servirá para “planificar, coordinar y ejecutar el operativo de traslado de los internos” al Complejo Penitenciario, ubicado en el partido bonaerense de Marcos Paz. Efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) integrarán el Comando, junto con áreas competentes del Ministerio de Seguridad Nacional.

“La coordinación general estará a cargo del director nacional de SPF y se invitará a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a designar representantes para integrar el dispositivo”, sostiene el comunicado oficial difundido por la cartera encabezada por la ministra Alejandra Monteoliva, según recogió la Agencia Noticias Argentinas.

Complejo Penitenciario Federal VII de Marcos Paz (Fuente: GCBA). GCBA

Asimismo, el Gobierno indicó que “el Plan Operacional ‘Ley y Orden’ contemplará especialmente el perfil criminológico de la población a trasladar y la prevención de riesgos durante el recorrido, además de mecanismo de enlace, alerta temprana, intercambio de información y respuesta inminente ante posibles incidentes o contingencias”.

Los obstáculos para mudar la cárcel de Devoto

La obra de la nueva cárcel estuvo interrumpida durante cinco años y fue reactivada por la gestión de Jorge Macri en diciembre de 2024. El complejo fue construido sobre un predio de 80 hectáreas, tendrá capacidad para 2.240 presos y contará con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad.

El plan operativo para concretar el traslado tendrá en cuenta el perfil criminológico de cada preso y la prevención de riesgos durante el recorrido. También contempla mecanismos de enlace, alerta temprana, intercambio de información y respuesta inmediata ante eventuales incidentes o contingencias.