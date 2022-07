Cumbre de presidentes del Mercosur: qué desafíos tendrá Alberto Fernández este jueves

El Presidente Alberto Fernández participará el jueves de la cumbre del Mercosur en Paraguay, que será la primera presencial desde diciembre de 2019 y que afronta grandes desafíos internos y externos.



El últijmo encuentro presencial de Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou fue ya en la pandemia de covid-19

Entre los internos destaca el reciente anuncio uruguayo de un Tratado bilateral de Libre Comercio (TLC) con China, así como la buena noticia del récord de comercio intrabloque. En el externo, la sostenida Guerra Rusia-Ucrania y las tensiones derivadas, junto con la inflación que actualmente afecta a las principales economías del mundo.

Paraguay ostenta la presidencia rotativa del Mercosur

El miércoles será la reunión de los cancilleres del Mercosur y el jueves, la cumbre de los presidentes en la ciudad paraguaya de Luque, a 10 kilómetros de Asunción.



Entre los motivos que tendrán para celebrar, destaca la actividad comercial intra Mercosur durante 2021 que alcanzó los 41.000 millones de dólares y el valor más alto desde 2014, mientras que las exportaciones argentinas al bloque superaron los u$s 14.000 millones.

Hace meses que Uruguay viene sumando señales de que quiere negociar por su cuenta un TLC con China

Sin embargo, los preparativos para el encuentro tuvieron el impacto del anuncio uruguayo hecho por el presidente Luis Lacalle Pou, que confirmó los avances de la negociación para un TLC con Beijing, en contravención con los estatutos del Mercosur.

En varias ocasiones Argentina exhortó al "consenso" para el avance de tratados comerciales al señalar que Montevideo avanzó en un estudio preliminar de factibilidad que luego deberá ser tratado e internalizado por todos los países miembros.