Ultimátum de Lacalle Pou al Mercosur: "Si nos acompañan, bien; si no, vamos solos"

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, volvió a referirse a la necesidad de una flexibilización del Mercosur para lograr acuerdos con otros países este martes, al decir que " Uruguay necesita abrirse al mundo ", y que el "derecho internacional vigente" en el bloque lo habilita "a avanzar en la flexibilización". "Si nos acompañan, bien; si no, vamos solos", dijo el mandatario, en el marco del ciclo de charlas "Democracia y Desarrollo" organizado por el diario Clarín.

"Nosotros tenemos más del 35%, 36%, 37% de nuestro comercio exterior con China , Argentina es el sexto, con una balanza comercial deficitaria para nuestro país, y Brasil será el 9 o 10. El deber mío como uruguayo es decir 'ábranme el mundo que si nos abren el mundo vamos a andar bien seguro ", aseguró Lacalle Pou.

El mandatario también señaló algunas diferencias entre Uruguay y Argentina.

"Primero, en Uruguay, después de la dictadura, los gobiernos empiezan y terminan. Segundo es que las transiciones son muy civilizadas, apenas se conoce quién gano la elección empiezan los equipos a ver cómo se recibe el país, y tercero es que hay un respeto irrestricto a la separación de poderes, no se espera que un miembro del Ejecutivo opine del Poder Judicial, ni que el Judicial opine del Ejecutivo, obviamente la interacción lógica, y cuarto es que hay políticas nacionales que se continúan", destacó.

Larga discusión

La discusión por la flexibilización del Mercosur llevada adelante por Uruguay comenzó a principios de 2021. En la cumbre de presidentes del bloque realizada en conmemoración de sus 30 años, en marzo de 2021, Lacalle dijo que el Mercosur "no puede ser es un lastre", debido a la falta de avances en el comercio exterior.

"No estamos dispuestos a que sea un corsé en el que nuestro país no se pueda mover, y por eso hemos hablado con todos los presidentes sobre la flexibilización", anunció el presidente en su discurso de esa cumbre. "No queremos ser lastre de nadie, si somos un lastre que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie", respondió en el evento el presidente argentino, Alberto Fernández.

En abril Uruguay presentó una solicitud formal de flexibilizar el Mercosur a los demás países miembro, pero el proyecto fue rechazado.

Las negociaciones del gobierno uruguayo en busca de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China abrieron un nuevo frente de debate en el bloque en setiembre de 2021. Al poco tiempo, en octubre, Uruguay perdió el apoyo de Brasil cuando el país norteño firmó de forma unilateral la rebaja del Arancel Externo Común (AEC).

"La posición uruguaya es clara, tiene más de un año y medio. Lo dijimos en todos los foros, lo sostenemos y después de la medida que tomó Brasil, más claro queda que el Mercosur se tiene que modernizar y que la flexibilización a la cual nosotros hacemos referencia está más vigente que nunca. Uruguay ha empezado un estudio de factibilidad en conjunto con China, ese es el camino que decidimos seguir y el que vamos a continuar", dijo Lacalle Pou en una conferencia de prensa realizada en noviembre.