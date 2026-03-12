El costo de vida en Argentina sigue siendo uno de los principales indicadores que miran los hogares para calcular cuánto dinero necesitan por mes para cubrir sus gastos básicos. En ese contexto, el dato de inflación publicado este jueves vuelve a poner el foco sobre el poder adquisitivo y el nivel de ingresos necesarios para no caer bajo la línea de pobreza. Apenas pasadas las 16 horas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero de 2026: la inflación fue del 2,9% mensual. Con este resultado, el indicador acumuló una suba interanual del 33,1%, según el organismo estadístico. Asimismo, difundió los datos de canasta básica correspondientes al segundo mes del año. Para determinar la línea de pobreza se utiliza la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos y también bienes y servicios esenciales como transporte, educación, salud o vestimenta. Según los datos del INDEC, la CBT subió 2,7% en febrero, acumuló 6,8% en lo que va de 2026 y registró un aumento interanual del 33,1%. En términos individuales, el costo de la canasta fue de $ 452.321 para un adulto equivalente. Cuando se traslada ese cálculo a hogares tipo, los ingresos mínimos para no ser considerados pobres fueron los siguientes: Estos montos funcionan como referencia estadística para medir la pobreza en el país. El otro indicador clave es la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el costo mínimo para cubrir necesidades nutricionales básicas y determina la línea de indigencia. En febrero, la CBA aumentó 3,2% respecto a enero, acumuló 9,3% en el año y mostró una suba interanual del 37,6%. Para un adulto equivalente, el valor se ubicó en $ 208.443 mensuales. En hogares tipo, los ingresos necesarios para no caer en la indigencia fueron: Este indicador contempla exclusivamente el gasto en alimentos necesarios para cubrir requerimientos calóricos y proteicos básicos. El informe del INDEC también detalló que la división con mayor aumento en febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 6,8% mensual. Detrás se ubicaron: Las consultoras privadas ya anticipaban que el índice de precios mostraría una dinámica similar a la de enero, impulsada principalmente por subas en alimentos —en especial la carne— y ajustes en servicios regulados.