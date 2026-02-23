Este lunes 23 de febrero, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA) publicó un nuevo informe con las líneas de pobreza y las canastas de consumo. Allí informó cuánto necesitó una familia porteña para no ser pobre durante enero de 2026, un dato que sirve como referencia para proyectar los ingresos necesarios para todo el año. Con esta actualización, la Ciudad fijó los valores de la Canasta Básica Total (CBT) y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), además de los ingresos que definen cada nivel socioeconómico. Para un Hogar tipo 1, conformado por una pareja de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos de 9 y 6 años, el IDECBA informó los siguientes valores: Esto significa que un hogar tipo de estas características es considerado pobre no indigente si sus ingresos no alcanzan la CBT y no pobre vulnerable si supera ese monto, pero sin llegar a cubrir la Canasta Total. Además, el informe establece el ingreso total familiar teórico que define los distintos estratos sociales: De este modo, para que un hogar tipo porteño sea considerado clase media, debe percibir al menos $ 2.201.157,24 mensuales. El informe utiliza diferentes configuraciones de hogares para calcular sus necesidades económicas: Según la valorización oficial de las Canastas Totales, cada hogar necesitó en enero: