Milei lidera las preferencias, lo sigue un peronista que no es Kicillof y un viejo aliado de la LLA se mete en la pelea

Aunque todavía falte más de un año para las elecciones, el gobierno de Javier Milei busca volver a retomar la agenda económica aprovechando que el inicio de la Copa del Mundo de fútbol corre de la agenda las disputas dentro de La Libertad Avanza, producto sobre todo de la interminable polémica en torno a Manuel Adorni.

El jefe de Gainete presentó este jueves la declaración jurada de su patrimonio ante la Oficina Anticorrupción, lo que no acalló los cuestionamientos hacia su figura ni los pedidos de renuncia incluso desde las propias huestes oficialistas.

En este contacto, un estudio reveló que seis de cada diez argentinos califica la situación actual del país como “negativa” y un 38% cree que empeorará en el futuro.

Los datos pertenecen al último “Termómetro Ciudadano” de Opinaia, que agrega que este pesimismo en cuánto a las expectativas económicas también condiciona la imagen del Ejecutivo, cuyo apoyo social no deja de retroceder desde enero.

Diagnóstico de la economía: que marca el “termómetro ciudadano” de Opinaia

Los datos que arrojó el relevamiento —realizado en mayo sobre la base de 1000 casos nacionales— mostraron que el clima de expectativas, una variable que Javier Milei solía dominar, ahora es mayoritariamente crítico.

Puntualmente, un 59% de los encuestados tiene una visión negativa de la situación económica actual, mientras que un 25% la considera regular. En contraposición, solo un 16% mantiene una mirada optimista, una evidencia profunda entre los logros macro del gobierno y la microeconomía de los hogares.

Este clima desfavorable también afecta las perspectivas hacia adelante, lo que contrasta con la reactivación que aspira conseguir la actual administración. Un 38% de los argentinos cree que la economía estará peor en el corto plazo, superando así al 30% que aún guarda esperanzas de una mejora.

No es la inflación: esta es la preocupación número uno de los argentinos

Después, la encuesta profundiza en la agenda de preocupaciones de los consultados, donde la inflación dejó de dominar la conversación pública y quedó relegada a un cuarto lugar (46%). Sin embargo, aparecieron otros problemas estructurales que comenzaron a escalar entre las prioridades de la ciudadanía.

El desempleo encabeza el ranking de problemas del país con un 57% de menciones, seguida por la pobreza en el segundo lugar con un 53%. Estos números sugieren que el costo social entre los argentinos de a pie parecen estar pesando más que la estabilidad de los precios.

La corrupción (48%) y la inseguridad (45%) completan el “top 5” de las preocupaciones nacionales. En un segundo plano aparecen problemáticas como la educación (30%) y la justicia (27%). Este orden de prioridades refleja una sociedad concentrada en la urgencia inmediata de la coyuntura, dominada por variables que afectan la calidad de vida diaria.

Milei y un retroceso sostenido desde el pico de enero

En términos de capital político, el informe de Opinaia muestra una luz de alerta para el oficialismo. La aprobación de la gestión de Javier Milei descendió al 43% en mayo, mientras que la desaprobación escaló hasta el 57%.

Las cifras confirman una tendencia negativa que comenzó a profundizarse desde que inició el año. A inicios de año, el gobierno mostraba un 54% de respaldo, mientras que el rechazo era del 46%.

Al desglosar los números del relevamiento, el 36% de los encuestados califica la gestión como “Muy Negativa”. Por el contrario, el apoyo más férreo (“Muy Positiva”) se ubica apenas en el 8%.