Falleció el aire acondicionado: el reciente electrodoméstico para luchar contra el calor y pagar menos de luz.

Las temperaturas elevadas que afectan a México y Europa están cambiando la forma en que se piensa la refrigeración de las casas.

Según expertos en arquitectura, depender únicamente del aire acondicionado dejó de ser la mejor opción.

La alternativa al aire acondicionado

La recomendación apunta hacia sistemas de conductos que permiten ingresar aire fresco directamente desde el exterior.

Ola de calor: el reemplazo del aire acondicionado para que la casa siempre esté fresca y en la mejor temperatura.

A esto se suma un buen aislamiento y una ventilación bien planificada, factores que ayudan a mantener la frescura dentro del hogar sin recurrir todo el tiempo a la climatización artificial.

Un verano que se anticipa extremo

España e Italia se preparan para uno de los veranos más calurosos registrados hasta ahora, con olas de calor en aumento y el costo de la electricidad sosteniéndose en niveles altos.

Frente a este panorama, especialistas en arquitectura pasiva y bioclimática plantean que activar el aire acondicionado al máximo ya no resulta la alternativa más conveniente.

Para ellos, la verdadera solución no está en generar frío artificialmente, sino en diseñar viviendas preparadas para evitar que el calor entre desde un principio.

La alternativa de los conductos de aire fresco

Jordi Martí, arquitecto especializado en construcción sostenible, y Micheel Wassouf, experto en arquitectura bioclimática, compartieron con el diario El Español cuáles son las opciones más eficientes para refrescar una casa sin depender solo del aire acondicionado.

Wassouf explicó que, aunque muchas personas optarían por un equipo convencional, existe “algo mejor: una red de conductos de aire fresco del exterior”.

Este sistema permite el ingreso de aire filtrado y saludable de manera controlada, sin necesidad de una bomba de calor que recircule el aire con un gasto energético elevado. Ambos coinciden en que la clave está en combinar un buen aislamiento con esta red de conductos para asegurar un flujo constante de aire fresco.

Aislamiento y arquitectura pasiva, las claves del confort

1. Evitar que el calor entre a la vivienda

Según los arquitectos, aplicar principios de arquitectura pasiva reduce la cantidad de energía necesaria para enfriar un espacio.

Wassouf detalló que los elementos centrales son:

la protección solar

un aislamiento térmico adecuado

ventanas de calidad

buen manejo de la ventilación natural.

2. Evitar que el calor ingrese

Martí agregó que, en los días donde ya no es posible ventilar, una casa pasiva evita que el calor ingrese y solo necesita aportar una mínima cantidad de frío a través del sistema de conductos, en lugar de enfriar el exterior con un equipo convencional.

Ambos especialistas remarcaron la importancia de modernizar las viviendas con estos principios.

Expertos recomiendan reemplazar el aire acondicionado por sistemas de conductos que permiten ingresar aire fresco directamente desde el exterior. Fuente: Shutterstock Shutterstock

3. Uso de persianas

Entre las recomendaciones prácticas destacan el uso de persianas o toldos para frenar la radiación solar directa, una ubicación estratégica de las ventanas para generar ventilación cruzada, y la instalación de ventanas de buena calidad para regular la temperatura interior.

Con estas medidas, según los expertos, es posible mantener una vivienda fresca sin que esto se traduzca en un gasto excesivo en la factura eléctrica.