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En los rieles de las ventanas se suele acumular polvo, tierra y residuos que dificultan el movimiento de las hojas. Con el tiempo, esto provoca que se traben, hagan ruido o no se deslicen correctamente. Frente a este problema cotidiano, un truco casero empezó a ganar popularidad: pasar papel manteca sobre la superficie.
Aunque resulte sorprendende, este método se volvió tendencia porque no deja marcas, no genera suciedad y mejora el desplazamiento de la ventana de forma inmediata. La explicación está en la capa antiadherente del papel manteca, que al frotarse sobre el metal o aluminio genera una película invisible que reduce la fricción y evita que el polvo se adhiera.
Para qué sirve colocar papel manteca en los rieles
Aplicar este recurso simple puede aportar varios beneficios:
- Reduce la fricción y facilita el movimiento de la ventana.
- Disminuye los ruidos al abrir y cerrar.
- Evita que la suciedad se acumule con facilidad.
- Ayuda a conservar los rieles en mejor estado por más tiempo.
Paso a paso: cómo ubicar el papel manteca
El procedimiento es sencillo y rápido:
- Limpiar los rieles: retirar polvo, tierra o pelusas con pincel, cepillo o aspiradora.
- Secar la superficie: asegurarse de que no quede humedad.
- Frotar el papel manteca: pasarlo varias veces sobre el riel ejerciendo una leve presión.
- Mover la ventana: abrir y cerrar varias veces para distribuir la película protectora.
Además, este método puede aplicarse en distintas situaciones:
- Cuando la ventana hace ruido al abrir o cerrar.
- Si se siente áspera o cuesta deslizarla.
- Como mantenimiento en cada cambio de estación para evitar inconvenientes.
Este recurso simple, económico y práctico ayuda a mantener la casa en mejores condiciones sin recurrir a productos costosos.