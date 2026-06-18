En esta noticia Para qué sirve colocar papel manteca en los rieles

En los rieles de las ventanas se suele acumular polvo, tierra y residuos que dificultan el movimiento de las hojas. Con el tiempo, esto provoca que se traben, hagan ruido o no se deslicen correctamente. Frente a este problema cotidiano, un truco casero empezó a ganar popularidad: pasar papel manteca sobre la superficie.

Aunque resulte sorprendende, este método se volvió tendencia porque no deja marcas, no genera suciedad y mejora el desplazamiento de la ventana de forma inmediata. La explicación está en la capa antiadherente del papel manteca, que al frotarse sobre el metal o aluminio genera una película invisible que reduce la fricción y evita que el polvo se adhiera.

Para qué sirve colocar papel manteca en los rieles

Aplicar este recurso simple puede aportar varios beneficios:

Reduce la fricción y facilita el movimiento de la ventana.

Disminuye los ruidos al abrir y cerrar.

Evita que la suciedad se acumule con facilidad.

Ayuda a conservar los rieles en mejor estado por más tiempo.

Paso a paso: cómo ubicar el papel manteca

El procedimiento es sencillo y rápido:

Limpiar los rieles: retirar polvo, tierra o pelusas con pincel, cepillo o aspiradora. Secar la superficie: asegurarse de que no quede humedad. Frotar el papel manteca: pasarlo varias veces sobre el riel ejerciendo una leve presión. Mover la ventana: abrir y cerrar varias veces para distribuir la película protectora.

Poner bicarbonato en los rieles de las ventanas: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos en limpieza (foto: archivo).

Además, este método puede aplicarse en distintas situaciones:

Cuando la ventana hace ruido al abrir o cerrar.

Si se siente áspera o cuesta deslizarla.

Como mantenimiento en cada cambio de estación para evitar inconvenientes.

Este recurso simple, económico y práctico ayuda a mantener la casa en mejores condiciones sin recurrir a productos costosos.