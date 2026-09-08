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Ourense, en Galicia, se establece como uno de los destinos termales más atractivos de España, especialmente para quienes buscan una experiencia accesible, natural y relajante.
Con una extensa red de aguas mineromedicinales y varios complejos gratuitos, la ciudad ofrece una escapada perfecta para personas mayores y pensionistas o jubilados que desean disfrutar del bienestar sin gastar de más.
El lugar ideal para disfrutar termas gratuitas en montañas
Considerada la capital termal de Galicia, Ourense alberga numerosos manantiales de aguas termales que surgen de forma natural desde el subsuelo, algunos de los cuales alcanzan temperaturas elevadas que ascienden hasta los 60 °C en su origen.
Estos sitios han sido valorados desde tiempos antiguos por sus propiedades curativas y, en la actualidad, continúan atrayendo a visitantes que buscan bienestar y tranquilidad en medio de la naturaleza.
Uno de los principales alicientes radica en que muchas de estas termas ofrecen acceso gratuito, lo que las convierte en una opción excelente para turistas con un presupuesto limitado, como es el caso de los jubilados.
Mejores termas gratuitas en España para jubilados
Entre las más destacadas se encuentran las termas de Outariz y Burgas de Canedo, localizadas a poca distancia del centro urbano. Este complejo al aire libre amalgama naturaleza, tranquilidad y confort. En este lugar se pueden encontrar:
- Pozas de agua caliente
- Vasos de agua fría
- Zonas verdes y servicios
Estas instalaciones están adecuadamente equipadas con vestuarios, taquillas y servicios esenciales, por lo que únicamente se requiere llevar un bañador, chanclas y una toalla.
Termas y tren histórico: directo al parque
En este complejo, existe un servicio denominado el Tren de las Termas, el cual representa un pintoresco medio de transporte turístico que vincula el centro de Ourense con las principales zonas termales.
En consecuencia, el recorrido inicia desde la Plaza Mayor, con una duración aproximada de 40 minutos y abarca 6 kilómetros a lo largo del río. De este modo, te conduce hasta las aguas termales con un coste similar al del transporte urbano.