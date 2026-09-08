Las aguas termales gratis para los jubilados: agua a 40°C y un tren histórico que viaja entre las montañas

Ourense, en Galicia, se establece como uno de los destinos termales más atractivos de España, especialmente para quienes buscan una experiencia accesible, natural y relajante.

Con una extensa red de aguas mineromedicinales y varios complejos gratuitos, la ciudad ofrece una escapada perfecta para personas mayores y pensionistas o jubilados que desean disfrutar del bienestar sin gastar de más.

Las aguas termales gratis para los jubilados: agua a 40°C y un tren histórico que viaja entre las montañas Turismo Ourense

El lugar ideal para disfrutar termas gratuitas en montañas

Considerada la capital termal de Galicia, Ourense alberga numerosos manantiales de aguas termales que surgen de forma natural desde el subsuelo, algunos de los cuales alcanzan temperaturas elevadas que ascienden hasta los 60 °C en su origen.

Estos sitios han sido valorados desde tiempos antiguos por sus propiedades curativas y, en la actualidad, continúan atrayendo a visitantes que buscan bienestar y tranquilidad en medio de la naturaleza.

Uno de los principales alicientes radica en que muchas de estas termas ofrecen acceso gratuito, lo que las convierte en una opción excelente para turistas con un presupuesto limitado, como es el caso de los jubilados.

Las aguas termales gratis para los jubilados: agua a 40°C y un tren histórico que viaja entre las montañas Turismo Ourense

Mejores termas gratuitas en España para jubilados

Entre las más destacadas se encuentran las termas de Outariz y Burgas de Canedo, localizadas a poca distancia del centro urbano. Este complejo al aire libre amalgama naturaleza, tranquilidad y confort. En este lugar se pueden encontrar:

Pozas de agua caliente

Vasos de agua fría

Zonas verdes y servicios

Estas instalaciones están adecuadamente equipadas con vestuarios, taquillas y servicios esenciales, por lo que únicamente se requiere llevar un bañador, chanclas y una toalla.

Termas y tren histórico: directo al parque

En este complejo, existe un servicio denominado el Tren de las Termas, el cual representa un pintoresco medio de transporte turístico que vincula el centro de Ourense con las principales zonas termales.

En consecuencia, el recorrido inicia desde la Plaza Mayor, con una duración aproximada de 40 minutos y abarca 6 kilómetros a lo largo del río. De este modo, te conduce hasta las aguas termales con un coste similar al del transporte urbano.