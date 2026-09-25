El ingeniero informático y especialista en criptomonedas Norberto Giudice, popularmente conocido en las redes sociales como “Cripto Norber”, analizó el panorama actual del mercado digital y dejó una contundente proyección para el futuro del Bitcoin.

Durante su participación en LQD, programa de El Cronista Stream, el inversor aseguró que el ciclo bajista del mercado ya terminó y que es un momento clave para posicionarse a mediano plazo.

A la hora de hacer números, Giudice no dudó en trazar una meta ambiciosa para el próximo ciclo alcista. Tras recordar que la criptomoneda tocó pisos cercanos a los u$s 58.000 recientemente y que, a su criterio, ya no habrá caídas por debajo de esa marca, proyectó.

“Creo que de acá deberíamos ir a u$s 170.000 o u$s 180.000 por Bitcoin en un ciclo normal, un ciclo tranquilo”.

El fundamento principal de su optimismo radica en la naturaleza de la red. “Hay que comprar Bitcoin porque es el único activo realmente escaso”, sentenció.

A diferencia de las acciones tradicionales que dependen de un directorio que puede emitir más papeles, explicó que el Bitcoin “no depende de humanos, es software, es un código, es matemática pura. Son 21 millones y nadie lo puede cambiar”.

Para ilustrar esta escasez inalterable, detalló cómo funciona el algoritmo ante la llegada de nuevos interesados en extraer la moneda. “Cuando hay más mineros queriendo minar, para que no se minen más rápido, lo que hace el sistema es aumentar la dificultad. Todo ese esfuerzo es para resolver un bloque cada diez minutos, es una carrera que requiere mucho cálculo”, ilustró el experto.

Al analizar el escenario local, Cripto Norber destacó que la Argentina es un país de “adopción temprana” y pionero a nivel mundial. Sin embargo, aclaró que esto no nació de la especulación financiera tradicional, sino de la pura necesidad de los ciudadanos ante las constantes crisis económicas y las restricciones del mercado cambiario.

“Somos pioneros por los problemas que tuvimos en nuestro país, de limitaciones, que no nos dejaban comprar dólares ni transferir al exterior. Entonces el argentino siempre es un busca que le encuentra la vuelta”, relató Giudice.

En ese sentido, recordó cómo en los inicios la gente se juntaba físicamente en bares para intercambiar divisas por este activo y así poder enviar dinero a familiares en el extranjero sin pedirle permiso a nadie.

El perfil tecnológico de Giudice, que le permitió entender este mundo antes que la mayoría, no nació de un día para el otro. Su pasión por el hardware comenzó en 1994, ensamblando computadoras e instalando Windows 95 a domicilio . Esa base técnica lo llevó a estudiar ingeniería informática y a desarrollar una extensa carrera corporativa de 16 años en la multinacional Accenture, donde llegó a ser líder global de tokenización.

Su explosión pública como “Cripto Norber” llegó recién con el encierro de la pandemia en 2020 y motivada, otra vez, por la economía local.

“Estaba toda la Argentina queriendo minar criptomonedas porque la energía estaba barata, subsidiada, y todos querían tener el living de la casa generando plata. Yo era uno de los pocos en redes explicando cómo poner las plaquitas y hacer la minería”, concluyó sobre el inesperado salto que lo convirtió en un referente del sector.