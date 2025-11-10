La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio inicio al calendario de pagos de noviembre con una leve modificación en las fechas debido a los feriados del 21 y 24.
Además, el organismo previsional confirmó un aumento del 2,08% en los haberes y la entrega de bonos extraordinarios, según el tipo de prestación.
Calendario de pagos ANSES noviembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
- DNI terminados in 2: miércoles 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre
AUH y SUAF
- DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
- DNI terminados in 2: miércoles 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
- DNI terminados in 6: martes 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre
¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre?
Con el aumento y el bono de $ 70.000, los haberes de los jubilados y pensionados quedan conformados de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 403.085,39 ($ 333.085,39 de haber + $ 70.000 de bono)
- PUAM: $ 336.468,31 ($ 266.468,31 de haber + $ 70.000 de bono)
- PNC por invalidez o vejez: $ 303.159,77 ($ 233.159,77 de haber + $ 70.000 de bono)
- PNC madre de siete hijos: $ 403.085,39 ($ 333.085,39 de haber + $ 70.000 de bono)
- Jubilación máxima: $ 2.241.349,35
¿Cuánto cobran los titulares de la AUH y SUAF?
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo cobrarán lo siguiente:
- AUH: $ 119.691
- AUH con discapacidad: $ 389.733
- SUAF (primer escalón de ingresos): $ 59.881
- SUAF por hijo con discapacidad: $ 194.910,94