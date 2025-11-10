La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio inicio al calendario de pagos de noviembre con una leve modificación en las fechas debido a los feriados del 21 y 24.

Además, el organismo previsional confirmó un aumento del 2,08% en los haberes y la entrega de bonos extraordinarios, según el tipo de prestación.

Calendario de pagos ANSES noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados in 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

NA

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre

AUH y SUAF

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados in 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados in 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre?

Con el aumento y el bono de $ 70.000, los haberes de los jubilados y pensionados quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 403.085,39 ($ 333.085,39 de haber + $ 70.000 de bono)

PUAM : $ 336.468,31 ($ 266.468,31 de haber + $ 70.000 de bono)

PNC por invalidez o vejez : $ 303.159,77 ($ 233.159,77 de haber + $ 70.000 de bono)

PNC madre de siete hijos : $ 403.085,39 ($ 333.085,39 de haber + $ 70.000 de bono)

Jubilación máxima: $ 2.241.349,35

Fuente: Archivo

¿Cuánto cobran los titulares de la AUH y SUAF?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo cobrarán lo siguiente: