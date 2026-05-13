La disputa por la conducción de la Ciudad de Buenos Aires en 2027 comienza a mostrar a sus protagonistas. En ese contexto, y en plena ebullición a nivel nacional, la jefa del bloque de senadores de LLA Patricia Bullrich salió al cruce del actual jefe de Gobierno Jorge Macri, con la extensión del subte como excusa. La exministra cuestionó el atraso de la red de subterráneos de Buenos Aires frente a otras capitales de la región y la respuesta no tardó en llegar: Jorge Macri defendió la gestión del PRO y enumeró las obras en marcha, mientras que Leandro Santoro aprovechó la polémica para apuntar contra el macrismo y recordar que Bullrich presidió el partido durante años. “Nos pasaron por arriba”, escribió Bullrich en sus redes sociales al comparar el desarrollo del subte porteño con el de Santiago de Chile. La dirigente libertaria señaló que la capital chilena cuenta con “143 kilómetros de subte contra 56,6” de Buenos Aires, además de “600 millones de pasajeros versus 191 millones” y “163 estaciones contra 90”. “Buenos Aires se quedó. Somos el primer subte de América Latina y el de Chile es de 1975. Tenemos que darle velocidad al subte”, reclamó en un video elaborado desde un andén. El planteo de Bullrich puso el foco sobre una de las principales deudas históricas de la infraestructura porteña y abrió un nuevo frente político dentro del espacio que disputa el electorado de centroderecha en la Ciudad. Desde el gobierno porteño, Jorge Macri recogió el guante y respondió con un mensaje en tono conciliador, aunque marcando diferencias. “Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos”, sostuvo el jefe de Gobierno. En esa línea, Macri destacó una serie de medidas impulsadas por su gestión para revitalizar la red. Entre ellas, recordó que ya fue licitada la Línea F, “la primera en 25 años”, y que se compraron 174 coches para renovar la Línea B, además de otros 50 para las líneas A y C, todos “0 kilómetro”. También defendió la incorporación del sistema multipago en el subte porteño, que permite abonar con tarjetas y celulares además de la SUBE. “Antes eras rehén de la SUBE, hoy tenés libertad para pagar como quieras”, señaló. El mandatario porteño además reconoció el deterioro de parte de la infraestructura heredada. “Una vergüenza el estado de muchas escaleras mecánicas, algunas con más de 70 años de antigüedad”, afirmó, y detalló que ya está en marcha la licitación para renovar 77 equipos. A eso sumó la remodelación de más de 30 estaciones. “El diagnóstico era claro: había mucho por hacer. Falta, sí. Pero si hay algo que te puedo asegurar es que para nosotros el subte volvió a ser una prioridad”, concluyó. La discusión sumó luego a Leandro Santoro, referente del peronismo porteño y potencial candidato en 2027, quien aprovechó la polémica para cuestionar directamente al PRO. “Es cierto, nos pasaron por arriba. Pero hablando de subtes, el día que Pato se entere que la red crecía hasta que llegó el PRO —que ella presidía— y frenó todo, capaz cambia de estrategia y se tira a presidenta”, ironizó. El cruce dejó expuesta una disputa que recién empieza: mientras Bullrich busca instalar un discurso de gestión y modernización urbana desde La Libertad Avanza, Jorge Macri intenta mostrar obras concretas y defender el legado del PRO en la Ciudad.