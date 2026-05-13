El dolor de rodilla es una de las molestias más frecuentes tanto en personas mayores como en quienes realizan actividad física de manera regular. Aunque muchos recurren a caminatas o ejercicios de elongación para aliviar las molestias, existe una actividad mucho más completa que ayuda a reducir el impacto sobre las articulaciones, fortalece los músculos y mejora la movilidad: la natación. Gracias a sus beneficios de bajo impacto, este ejercicio es recomendado por especialistas para cuidar las rodillas y prevenir lesiones. La natación se convirtió en una de las actividades físicas más recomendadas para quienes sufren dolor de rodilla porque permite mover el cuerpo sin generar presión excesiva sobre las articulaciones. A diferencia de otros ejercicios de impacto, el agua reduce el peso corporal y disminuye la carga que soportan las piernas durante el movimiento. Además, nadar fortalece los músculos que rodean la rodilla, especialmente los cuádriceps, isquiotibiales y glúteos. Este fortalecimiento es clave para estabilizar la articulación y evitar molestias provocadas por debilidad muscular o desgaste progresivo. Otro punto importante es que la natación mejora la flexibilidad y la movilidad articular. Los movimientos suaves y continuos dentro del agua favorecen la circulación sanguínea y ayudan a reducir la rigidez, algo fundamental para personas con dolor crónico o problemas articulares. La práctica regular de natación aporta múltiples beneficios para las rodillas y para todo el sistema articular. Al realizarse en el agua, el cuerpo trabaja de manera más segura y controlada. Entre las principales razones por las que la natación protege las articulaciones se destacan: Además, especialistas destacan que nadar de forma frecuente puede ayudar a prevenir futuros dolores articulares y mejorar considerablemente la calidad de vida, especialmente en adultos mayores o personas con sobrepeso. La natación no solo ayuda a aliviar el dolor de rodilla, sino que también aporta ventajas integrales para todo el cuerpo y la salud general.