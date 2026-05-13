Tropfen, empresa de capitales nacionales dedicada a la comercialización de productos para el agro, invertirá alrededor de u$s 2 millones para la construcción de una planta industrial de 400 metros cuadrados (m2) en su predio de Pergamino. El objetivo del proyecto es internalizar la producción que actualmente la compañía terceriza bajo la modalidad a fasón, para pasar a elaborar el 100% de sus productos en instalaciones propias. Actualmente, la compañía comercializa coadyuvantes, bioestimulantes, fertilizantes y biológicos, a través de acuerdos comerciales con empresas internacionales. En tal sentido, la línea de coadyuvantes representa cerca del 80% de su facturación, seguida por los bioestimulantes, con el 12%, y los productos biológicos, con alrededor del 5%. Además de la Argentina, la empresa fundada en 2017 tiene presencia en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Así, terceriza la elaboración de alrededor de 1,1 millones de litros de productos por año. Ahora, con la construcción de la nueva planta tendrá una capacidad de producción estimada de 6 millones de litros de producto al año, lo que le permitirá a la compañía, no solo abastecer la demanda propia, sino también comenzar a elaborar productos para terceros. Las nuevas instalaciones, que ya comenzaron a levantarse, contarán con dos pisos. En la planta baja se concentrará toda la línea de fraccionamiento y formulación, mientras que en la segunda planta funcionará un laboratorio destinado a control de calidad de los productos, e investigación y desarrollo. “De esta manera vamos a estar en condiciones de sustituir el 100% de lo que hoy estamos haciendo a fasón. La proyección es comenzar en una primera etapa a fraccionar y en la segunda etapa a formularlo nosotros”, dijo a Rafael Curia, CFO de la firma. “Una vez que tengamos la totalidad de la producción en nuestras manos vamos a generar proyectos para mejorar y generar nuevas formulaciones con los laboratorios propios”, agregó. Según detalló el ejecutivo, la obra ya presenta un avance cercano al 50 por ciento. De tal modo, la empresa prevé iniciar las primeras pruebas operativas hacia octubre de este año y poner en marcha la producción a partir de enero de 2027. Para financiar el proyecto industrial, la empresa salió al mercado de capitales con una emisión de Obligaciones Negociables (ON) por u$s 2 millones. “Salimos a buscar un millón de dólares al mercado de capitales y recibimos propuestas por el doble. El resto se financia con capital propio de la empresa. Salir al mercado de capitales obliga jugar un partido con otras exigencias y más visibilidad. A partir de ahora debemos reportar información pública ante la Comisión Nacional de Valores. Es un desafío, pero también una gran oportunidad de crecimiento”, apuntó Curia.