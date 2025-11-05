La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (SUAF) en noviembre 2025.

Los nuevos montos se oficializaron a través de las resoluciones 338 y 339, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.

El ajuste se aplicará en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que arrojó un incremento del 2,08%, según informó el INDEC.

El SUAF es el mecanismo mediante el cual ANSES liquida las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios de la Prestación por Desempleo, titulares de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y excombatientes de Malvinas.

Este mismo porcentaje subirán también las jubilaciones, pensiones y las asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUH).

SUAF ANSES: cuánto cobro en noviembre 2025 con aumento

Los montos de los pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se calculan según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) , el cual “consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar de ambos progenitores" de forma mensual.

Las SUAF paga a los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, quienes cobran una prestación por desempleo y otros beneficiarios en situación de vulnerabilidad de la ANSES distintos montos únicos por nacimiento, nacimiento prenatal, adopción, casamiento .

Con el aumento del 2,08%, los nuevos valores del SUAF en noviembre 2025 serán los siguientes:

Ingreso del Grupo Familiar Valor de noviembre Hasta $ 907.793 $ 59.862,25 Entre $ 907.793,01 y $ 1.331.368 $ 40.378,51 Entre $ 1.331.368 y $ 1.537.111 $ 24.422,32 Entre $ 1.537.111 y $ 4.807.226 $ 12.599,14 Ayuda Escolar Anual: hasta $ 4.807.226 $ 42.921,82

Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

AUH ANSES: así serán los aumentos en el mes de noviembre 2025

Junto con el SUAF, ANSES aplicará también un incremento del 2,08% a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El valor total quedará en $119.691, aunque los titulares percibirán el 80% del monto, equivalente a $95.752,80, mientras que el 20% restante se recibe una vez presentada la Libreta AUH.

Prestación Monto en noviembre Asignación Universal por Hijo (80%) $ 95.771,43 Asignación Universal por Hijo con discapacidad (80%) $ 311.846,89 Asignación por Embarazo (80%) $ 95.771,43

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en noviembre 2025

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo: cuándo cobro en noviembre 2025

Asignación por Prenatal: cuándo cobro en noviembre 2025

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignación por Maternidad: cuándo cobro en noviembre 2025

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas: cuánto cobro en noviembre 2025

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo