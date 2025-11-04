La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó que liquidará un bono especial para los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que cobren un haber apenas por encima de la mínima .

El organismo previsional anunció además un aumento del 2,1% para las jubilaciones, pensiones y todas las principales prestaciones sociales en línea con la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes según la inflación del segundo mes anterior. En esta oportunidad, se aplicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

¿Cuánto cobran los jubilados en noviembre?

Los adultos mayores y pensionados verán el ajuste correspondiente a octubre y en caso de cobrar la mínima, recibirán el bono de $ 70.000 que el Gobierno decidió renovar y mantener congelado para este mes .

De esta manera, los jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y titulares del SUAF recibirán las siguientes liquidaciones:

Jubilaciones y Pensiones

<b>Prestación</b> <b>Septiembre</b> <b>Octubre</b> <b>Noviembre</b> Jubilación mínima $ 319.636 $ 325.709 $ 333.151 Jubilación máxima -- $ 2.195.679 $ 2.241.788 PUAM (Pensión Universal Adulto Mayor) $ 255.709 $ 260.567 $ 266.520 PNC por invalidez $ 223.746 $ 227.996 $ 233.206 PNC Madre de 7 o más hijos $ 319.636 $ 325.709 $ 333.151 Prestación Básica Universal (PBU) -- $ 149.267 $ 152.401

Jubilados ANSES: qué pasará con el bono en noviembre

ANSES informó que los adultos mayores que cobren un básico de hasta $ 403.150,65 recibirán un bono complementario hasta acceder a un total equivalente a este monto.

De esta forma, el organismo previsional, en línea con lo establecido por el Gobierno, pagará un bono proporcional para quienes cobren por encima de la mínima hasta alcanzar un total equivalente cercano a los $ 403.000 en total para noviembre.

ANSES calendario de noviembre: cuándo cobran los jubilados y pensionado

Debido al fin de semana largo de noviembre, se espera que ANSES modifique el cobro para todas las categorías posteriores a esa fecha. De esta forma, un grupo de jubilados verá un adelanto, aunque se trata de una minoría.

Sin embargo, como el esquema anterior inició el miércoles 8 de octubre, distintos jubilados verán una demora de dos días respecto al esquema anterior .

Jubilados con la mínima

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

En el medio habrá un fin de semana largo del viernes 21 al lunes 24 de noviembre ( Día de la Soberanía más puente turístico ).

Haber por encima de la mínima

DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Por otro lado, se estima que la Asignación Universal por Hijo replique el esquema de los jubilados con el haber más bajo, tal cual se hizo en cada liquidación desde que asumió Javier Milei.

AUH