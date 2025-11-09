El Gobierno nacional confirmó un nuevo fin de semana largo que se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, sumando cuatro días consecutivos de descanso.

La medida se enmarca en la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, una fecha clave en el calendario argentino que este año fue trasladada para impulsar el turismo interno.

Aunque se trata de un fin de semana extralargo, no todos los días fueron declarados feriados nacionales, sino que uno de ellos fue designado como “no laborable”, lo que implica diferencias importantes en cuanto a derechos laborales y obligaciones.

¿Qué pasará con el fin de semana largo de noviembre?

El Día de la Soberanía Nacional, que tradicionalmente se celebra el 20 de noviembre, fue trasladado al lunes 24 para conformar un fin de semana largo. Además, el Gobierno sumó el viernes 21 como jornada de descanso, pero no se trata de un feriado nacional, sino de un día no laborable con fines turísticos.

Esto significa que el viernes 21 de noviembre no será necesariamente un día libre para todos. A diferencia del lunes 24, que sí es feriado nacional y garantiza el descanso obligatorio, el viernes queda sujeto a la decisión de cada empleador .

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

La Ley de Contrato de Trabajo establece que los feriados nacionales se rigen por las normas del descanso dominical. En estos días, si un trabajador presta servicios, debe recibir el doble de su salario habitual.

En cambio, los días no laborables tienen carácter optativo para el empleador. Si se decide que se trabaje, el empleado cobrará su sueldo normal , sin ningún tipo de adicional.

Por eso, el viernes 21 de noviembre, al ser un día no laborable con fines turísticos, no garantiza el descanso para todos. Las empresas pueden optar por mantener sus actividades habituales, lo que implica que muchos trabajadores deberán cumplir con su jornada laboral sin recibir un pago extra.

Próximos feriados en Argentina

Según el calendario oficial de feriados nacionales en Argentina para lo que resta del 2025, estas son las fechas confirmadas: