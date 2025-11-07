En esta noticia ¿En qué fechas se acreditará el pago de ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de una refuerzo económico de $ 102.329, destinada a un conjunto de trabajadores y beneficiarios del sistema contributivo. Se trata de un bono de carácter excepcional.

El organismo previsional dio a conocer la continuidad del pago correspondiente a la Asignación por Matrimonio, un beneficio enmarcado dentro del régimen de Asignaciones Familiares.

A diferencia de otros refuerzos o bonos extraordinarios, este pago no se incorpora a los haberes mensuales, sino que funciona como una compensación económica puntual para acompañar a quienes formalizaron su vínculo conyugal.

Quiénes cobrarán el bono de $ 100.000 de ANSES

El beneficio está previsto para trabajadores que integran el sistema de aportes regulares, y que se encuentran comprendidos dentro del SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares).

El alcance abarca a empleados en relación de dependencia, beneficiarios de la prestación por desempleo, trabajadores eventuales o temporarios, y personas amparadas por ART.

Cuáles son los requisitos para cobrar la Asignación por Matrimonio

El otorgamiento de la Asignación por Matrimonio exige el cumplimiento de una serie de requisitos administrativos y laborales definidos por ANSES.

Entre ellos, se encuentra la acreditación del matrimonio en las bases del organismo, el cumplimiento de los topes de ingresos individuales y familiares vigentes, y la antigüedad laboral mínima de seis meses en el caso de los trabajadores registrados.

La documentación debe presentarse entre dos meses antes y hasta dos años después de la fecha, y la acreditación se efectúa únicamente mediante depósito bancario en una cuenta validada por ANSES.

Cómo se realiza el trámite para percibir la Asignación por Matrimonio

La gestión puede realizarse tanto de forma presencial, en cualquier oficina del organismo, como a través del portal Mi ANSES, con Clave de la Seguridad Social y CUIL.

En el trámite presencial, se requiere turno previo y la presentación de documentación respaldatoria, como el acta de matrimonio, comprobantes de ingresos y certificación laboral.

¿En qué fechas se acreditará el pago de ANSES?

Según el cronograma oficial, los pagos correspondientes a la Asignación por Matrimonio se desarrollarán entre el 9 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, en función de la fecha de presentación del trámite.

En el procedimiento digital, el solicitante debe cargar los documentos escaneados y confirmar la solicitud en línea. Una vez validados los datos, la acreditación del monto se efectúa directamente en la cuenta bancaria del titular.