Miles de argentinos esperan con ansias los feriados de noviembre para poder descansar durante varios días seguidos o realizar alguna escapada. En este contexto, muchos se preguntan si el asueto del jueves 20 por el Día de la Soberanía Nacional se trasladará para formar un fin de semana XXL.

El calendario publicado por el Gobierno nacional en su página oficial dio precisiones sobre qué pasará con la fecha y si se moverá en beneficio de los trabajadores

Qué pasará con el feriado del jueves 20 de noviembre

El 20 de noviembre se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, la cual recuerda a los héroes que dieron su vida en la batalla de la Vuelta de Obligado en 1845.

La página oficial del Gobierno indica que los feriados “que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente”.

Sin embargo, el viernes 21 ya es asueto por día no laborable por fines turísticos. De esta manera, se terminará trasladando al lunes 24 para formar un fin de semana de cuatro días.

¿Es feriado obligatorio el viernes 21 de noviembre?

Cabe resaltar que el viernes 21 de noviembre es día no laborable por fines turísticos, lo que significa que la decisión de no prestar servicios quedará en manos de los empleadores.

La Ley de Contrato de Trabajo da precisiones sobre este tema. “En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación”, señala el texto.

Cuál es la diferencia entre un día no laborable y un feriado

Se debe tener en consideración que un feriado nacional es un día de descanso obligatorio. En caso prestar servicios, le corresponderá al trabajador un pago doble a los empleados.

En caso de los días no laborables, la decisión de dar día libre corresponde al empleador. En caso se trabaje, le corresponderá su salario habitual sin adicionales.

Qué feriados quedan en 2025

Feriados inamovibles

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos