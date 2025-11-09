Después de casi 20 años de deterioro y obras sin finalizar, uno de las principales corredores viales de Buenos Aires será arreglado. Se trata de una ruta clave en el territorio bonaerense, dado que conecta a 11 partidos locales junto con las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Se trata de la Ruta Nacional 8, que se encuentra en proceso de remodelación para mejorar la seguridad y garantizar la estabilidad del trazado.. Si bien hacía 20 años se había iniciado su arreglo, varias gestiones dejaron de lado su finalización.

Las obras se desarrollan en puntos estratégicos del tramo Pilar- Pergamino, donde hay altos niveles de circulación diaria de vehículos particulares y transporte de carga.

Obras en la Ruta Nacional 8: ¿qué se está haciendo?

La empresa Sacde trabaja en la zona de bajada Da Fonte, en cercanías de Arroyo Dulce, para consolidar los taludes y reforzar los terraplenes en esa área, afectado después de sufrir hundimientos que hacían peligroso su recorrido en auto. Las tareas incluyen movimiento de suelos, relleno con maquinaria pesada y drenaje superficial para prevenir nuevos desprendimientos.

Desde agosto, técnicos de Sacde y Vialidad Nacional realizaron relevamientos y planificaron una obra de refuerzo estructural en los laterales de la autopista. El objetivo es evitar daños en el pavimento y preservar la seguridad vial en un tramo clave del corredor.

Una vez que terminen con la nivelación y compactación final del terraplén, se podrá comenzar con el perfilado y reacondicionamiento de las banquinas.

Modernización y repavimentación de la Ruta Nacional 8

En paralelo, se finalizó recientemente la obra de ensanchamiento y repavimentación de la Ruta 8 en Pilar, entre la Avenida Tratado del Pilar y la calle San Martín.

El intendente Federico Achával destacó el impacto positivo del proyecto:

“Ya hay un nuevo tramo finalizado de esta obra que transforma de manera integral el centro de Pilar. Para nosotros esta obra es fundamental, porque nos permite potenciar la actividad, favorecer la circulación en este punto estratégico del distrito y mejorar la vida de nuestros vecinos”.

La segunda etapa incluyó ampliación de carriles, renovación de veredas, instalación de luminarias LED, nuevos refugios para el transporte público y mejoras en los espacios de estacionamiento .

¿Cómo sigue el proyecto?

La obra forma parte de un plan integral de modernización urbana que busca renovar los principales corredores viales del distrito. Tras completar los tramos entre Yrigoyen, Tratado del Pilar y San Martín, el Municipio trabaja en el cruce de Ruta 8 y Tratado del Pilar, y en detalles de demarcación, cordones y veredas hasta la avenida Zeballos.

La tercera etapa contempla la repavimentación del tramo que une Zeballos con la avenida Kirchner.

En 2023, el presidente Alberto Fernández inauguró la finalización de la Autopista RN 8 que une las localidades bonaerenses de Pilar con Pergamino, una obra que comenzó en 2006, fue paralizada y luego retomada al iniciar la actual gestión.

En Buenos Aires, donde llegan a transitarla más de 24.000 personas usuarias por día, forma parte de las seis rutas radiales, junto a las rutas nacionales 3, 7, 5, 205 y AU 9.