La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre 2025 para jubilados, pensionados, titulares de Pensiones no Contributivas y de prestaciones sociales como laAsignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares (SUAF).

Las mismas llegarán con un nuevo aumento conforme con el índice de inflación de septiembre que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Es el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, que recibirán una suba del 2,1%.

Aumentan las pensiones por discapacidad: cuánto se cobra en noviembre

Con esta actualización, las PNC por Invalidez alcanzarán un monto mensual de $233.136,88, cifra que surge de aplicar la fórmula de movilidad sobre los haberes de octubre.

Por otra parte,el organismo continuará con el pago del bono adicional de $ 70.000 a un grupo de beneficiarios.

De esta manera, quienes cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez y reciban el bono completo pasarán a percibir $303.136,88 durante noviembre.

Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

Calendario de pago ANSES noviembre 2025

Pensiones No Contributivas

Lunes 10 de noviembre : Documentos terminados en cero y uno (0 y 1)

Martes 11 : Documentos terminados en dos y tres (2 y 3)

Miércoles 12 : Documentos terminados en cuatro y cinco (4 y 5)

Jueves 13 : Documentos terminados en seis y siete (6 y 7)

Viernes 14: Documentos terminados en ocho y nueve (8 y 9)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas