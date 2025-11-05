En esta noticia ¿En qué prestaciones de ANSES impacta el aumento del salario mínimo?

Tras el último aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de agosto, el haber básico alcanza los $ 322.000 y así, las principales pensiones y asignaciones liquidadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vieron el impacto.

Sin embargo, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , ya convocó a una nueva reunión que fijará la próxima suba y modificará los requisitos vinculados a los ingresos y adicionales.

La última actualización del SMVM fue la de agosto en una suba que se dio en 5 pagos desde abril de este 2025 bajo el siguiente esquema:

Abril: $ 302.600.

Mayo: $ 308.200.

Junio: $ 313.400.

Julio: $ 317.800.

Agosto: $ 322.000.

Jubilados

Los adultos mayores que se hayan retirado sin moratoria (es decir, con los 30 años de aportes correspondientes), tienen derecho a cobrar el 82% del salario mínimo. En caso de que la jubilación mínima se ubique por debajo de esa línea, el grupo correspondiente recibirá un extra compensatorio.

Prestación por desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo (trabajadores despedidos sin “causa justa”) pueden acceder a un haber que tiene como piso la mitad del SMVM y como tope el monto equivalente al salario mínimo, es decir, un total de $ 161.000 y $ 322.000 respectivamente para noviembre.

AUH

Las titulares de la Asignación Universal por Hijo tienen como uno de los principales requisitos no registrar un haber por encima del SMVM.

Becas Progresar

En la misma línea, los beneficiarios de este programa educativo tienen como una de las principales condiciones para cobrar las Becas Progresar no registrar ingresos formales en su hogar por encima de los 3 salarios mínimos.

Programa Acompañar