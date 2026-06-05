Este viernes, 5 de junio de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1632 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,18%.

En la última semana, el tipo de cambio entre euro y dólar retrocedió -0.19% y en el último año acumula -1.55%, lo que sugiere una tendencia bajista sostenida.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización de la moneda dólar hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, marcando un ligero aumento que refleja un interés creciente en el mercado. Esta continuación de la tendencia favorable arrastra consigo un clima optimista entre los inversionistas y comerciantes.

Este comportamiento alcista sugiere una consolidación del valor del dólar, lo que podría influir en las decisiones económicas a corto plazo. La confianza en la moneda parece fortalecerse, lo que podría tener repercusiones en el comercio y la inversión.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar fue del 2.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual fue del 5.77%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.