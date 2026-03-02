Este lunes, el Gobierno aprobó el nuevo reglamento del programa nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano para este 2026, el cual paga a través de ANSES una asistencia económica a estudiantes de carreras universitarias clave en situación de vulnerabilidad. A través de la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Educación, entidad a cargo del Ministerio de Capital Humano, se definieron los detalles sobre la inscripción a las becas, los requisitos, el pago y más. El programa, que busca garantizar el acceso, la permanencia y el egreso en carreras estratégicas para el desarrollo productivo y científico del país, abrirá pronto un nuevo ciclo de inscripción para estudiantes. Además, este 2026 una de las novedades clave es que los pagos del beneficio serán canalizados por ANSES, organismo que también intervendrá en el cruce de datos socioeconómicos de los postulantes. Quiénes pueden solicitar el cobro de las Becas Manuel Belgrano, cómo inscribirse, cuánto paga y qué carreras abarca el beneficio: todo lo que tenés que saber. Según el reglamento aprobado por la Resolución 114, el programa está dirigido a quienes cumplan los siguientes requisitos: Las carreras habilitadas serán definidas en cada convocatoria, en base a criterios consensuados entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el sector científico, tecnológico y productivo nacional. El año pasado, los grados y casas de estudio incluidos en el programa eran los disponibles en el siguiente link: https://becasmanuelbelgrano.educacion.gob.ar/admin/listacarreras.php Por lo pronto, se espera que estas carreras se mantengan y, en cualquier caso, se amplíen para sumar más estudios específicos y clave. El reglamento de las Becas Manuel Belgrano distingue entre nuevos inscriptos y renovantes: Además, tanto nuevos postulantes como renovantes deberán cumplir con la Doble Certificación: haberse inscripto y/o aprobado al menos una materia durante el año de la convocatoria. Esta verificación la realiza la universidad correspondiente en septiembre. El monto mensual de las Becas Manuel Belgrano se determina en cada convocatoria conforme a la disponibilidad presupuestaria. Actualmente, el monto mensual de la beca es el equivalente a la remuneración bruta de una ayudantía de segunda simple. Dado que el Gobierno aún no informó los valores de las becas para este año, a 2025 el pago mensual era de $ 81.685. El pago se realiza mediante transferencia electrónica a una cuenta bancaria a nombre del estudiante. Los becarios recibirán 12 cuotas mensuales consecutivas. En caso de asignación por vacantes liberadas desde lista de espera, la duración puede reducirse a 6 meses. ANSES actúa como organismo ejecutor del pago y también realiza el cruce de información socioeconómica de los postulantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ingresos familiares. Al momento de la publicación de la Resolución 114/2026, el Ministerio de Capital Humano aún no informó la fecha de apertura de la inscripción para la primera convocatoria del año. Las fechas, requisitos específicos y procedimientos serán publicados en el sitio web oficial del programa y en los canales de las instituciones universitarias participantes. Según los considerandos de la Resolución, las Becas Manuel Belgrano “tienen como principal objetivo proporcionar un incentivo económico en forma de beca de estudio para que jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos culminen una carrera universitaria o una tecnicatura en una disciplina considerada estratégica para el desarrollo económico y productivo del país”. En particular, el programa se basa en tres puntos clave: