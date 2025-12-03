En esta noticia
Diciembre llegó con el pago más esperado del año para jubilados y pensionados: el Sueldo Anual Complementario (SAC). La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos para diciembre de 2025, donde se liquida el haber mensual junto con el 50% correspondiente al aguinaldo.
Si sos beneficiario de una jubilación, pensión o Pensión No Contributiva (PNC), este es el cronograma oficial de pagos según la terminación de tu Documento Nacional de Identidad (DNI).
Aumento y bono confirmados en diciembre
Con el aumento del 2,3 %, el monto de la jubilación mínima sube a $ 340.761,35. Sumando el bono extraordinario, el ingreso total alcanza los $ 410.761,35.
Para beneficiarios que superan el haber mínimo, el bono se brinda en forma proporcional hasta alcanzar el tope de $410.879,59.
Fecha de pago del aguinaldo para jubilados en diciembre
Este es el calendario completo de pagos de diciembre, según la terminación del DNI de sus titulares.
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
- DNI terUn minados en 4 y 5: 11 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
Tené en cuenta que aunque se paga en la misma fecha, a veces el resumen bancario o el cajero automático puede mostrar el ingreso de dos maneras:
- Un único movimiento que suma el haber y el aguinaldo.
- Dos acreditaciones separadas (una para el haber mensual y otra para el SAC), pero ambas se hacen efectivas en la misma fecha de cobro según el calendario de tu DNI.