Diciembre llegó con el pago más esperado del año para jubilados y pensionados: el Sueldo Anual Complementario (SAC). La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos para diciembre de 2025, donde se liquida el haber mensual junto con el 50% correspondiente al aguinaldo.

Si sos beneficiario de una jubilación, pensión o Pensión No Contributiva (PNC), este es el cronograma oficial de pagos según la terminación de tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Aumento y bono confirmados en diciembre

Con el aumento del 2,3 %, el monto de la jubilación mínima sube a $ 340.761,35. Sumando el bono extraordinario, el ingreso total alcanza los $ 410.761,35.

Para beneficiarios que superan el haber mínimo, el bono se brinda en forma proporcional hasta alcanzar el tope de $410.879,59.

Fecha de pago del aguinaldo para jubilados en diciembre

Este es el calendario completo de pagos de diciembre, según la terminación del DNI de sus titulares.

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terUn minados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Tené en cuenta que aunque se paga en la misma fecha, a veces el resumen bancario o el cajero automático puede mostrar el ingreso de dos maneras: