Cristina Kirchner dijo que "hay un festival de importaciones" y reclamó coordinación al BCRA, AFIP y Producción

" El gran problema en el país es la escasez de dólares y la economía bimonetaria ", planteó la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la que fue su primera aparición pública a pocos días del último capítulo de la interna oficialista, que generó la salida del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.

En su extenso discurso, la expresidenta buscó dilucidar las causas de la inflación en la Argentina y se la atribuyó, entre otros factores, al "festival de importaciones" cuya responsabilidad dejó en manos del Ministerio de Desarrollo Productivo que hoy ocupa Daniel Scioli. "Es importante saber que la inflación es producto de la evasión y el endeudamiento" , sintetizó.

Esta vez, alejada del presidente Alberto Fernández, la titular del Senado pronunció su discurso en el marco del plenario de delegados de la Central Argentina de Trabajadores, en Avellaneda.

Desde allí, y en medio de los cantos de "Cristina, Cristina corazón, acá tenés los pibes para la liberación", la expresidenta se remontó a la crisis del año 2008 y recordó que lo que se necesitaba era que "el mercado interno no se nos cayera" y recalcó el rol del Estado, que "salió a socorrer al sector privado", no solo en la Argentina.

"Yo desconfío de los que no les gusta mirar el pasado. Será porque además, no les gusta las cosas que hicieron en el pasado. Yo no tengo problemas con el pasado. Con el mío, con el del peronismo", dijo la fundadora de Unidad Ciudadana.



"El Estado emitía no para darle a la gente, sino para darle a los bancos, al mercado, que estaba quebrado", recordó la titular del Senado para luego preguntarle al auditorio si alguno de los "brillantes consultores que dan clases todos los días" advirtió que no se emitiera porque genera inflación. "Cuando es para ellos, está todo bien", concluyó.

Más adelante, CFK volvió a destacar el rol del Estado en el marco de la pandemia para señalar que "el Estado es imprescindible" . Dicho esto, se refirió al capitalismo, para aludir que "debe hacerse cargo de algo" . Y señaló: "Si vamos a hacer capitalismo, hagámoslo para todos y todas".

Al referirse a la inflación , a la que se refirió como un "fenómeno único en la Argentina"; la Vicepresidenta apuntó contra quienes plantean que es el resultado del déficit fiscal .

Al aludir al déficit fiscal, CFK remarcó que la Argentina se encuentra en el puesto número 13° de déficit fiscal primario si se toman los países que integran el G-20. Y remarcó que Estados Unidos "se lleva las palmas". Y continuó, señalando que en el ránking de déficit fiscal definitivo -luego de pagar la deuda- la Argentina se mantiene en el mismo lugar.

"No es que el déficit fiscal es bueno", aclaró CFK al tratar de encontrar los motivos de la inflación en la Argentina. Luego apeló al déficit comercial para señalar que la Argentina se encuentra con superávit, a diferencia de buena parte de los países desarrollados como Estados Unidos. Y concluyó: "El déficit no necesariamente es el causante de los desmadres económicos y de la superinflación".

"Tenemos capacidad instalada ociosa para seguir ociosa y al mismo tiempo no tenemos grandes salarios para gastar, quiere decir que la oferta y la demanda tampoco sería el problema", continuó CFK al tratar de dilucidar qué ocasiona la inflación en la Argentina.

Luego apuntó contra el cálculo de ganancia de las empresas antes de que paguen impuestos por lo que ganaron. Fue en este punto que la vicepresidenta también desechó que la "presión tributaria" en la Argentina sea la causante de la escalada de los precios. "La Argentina está lejísimos de eso", aseguró.

Festival de importaciones

"Somos el tercer país evasor en el mundo" , continuó Kirchner, mismo puesto que ocupa la Argentina en materia de formación de activos en el exterior (fuga), para luego asegurar que "vamos aproximándonos al verdadero problema de la Argentina".

"No es que nos falten dólares, es que los dólares están afuera", concluyó la expresidenta para remarcar que "no es que la economía Argentina no produce dólares", continuó para destacar que el gran problema en el país es la escasez de dólares y la economía bimonetaria.

"La Argentina produce dólares, pero se evaden", continuó. Fue en este punto de su discurso que advirtió que en la Argentina "hay festival de importaciones".

Dicho esto, señaló que " el Gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente " el Banco Central, Ministerio de la Producción -que autoriza las importaciones- y AFIP. "Esto tiene que ser articulado y no estaría sucediendo" y se lo volvió a atribuir al "festival de importaciones".

"No es tan difícil controlar esto", apuntó Cristina Kirchner, en un claro mensaje contra el Gobierno de Alberto Fernández y al flamante ministro de Desarrollo Productivo Daniel Scioli, quien ocupó la silla de Matías Kulfas. Su salida de ese ministerio fue tras una crítica similar que la vicepresidenta había hecho en el acto por los 100 años de YPF, cuando alertó sobre la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

" Estas cosas son también usar la lapicera ", dijo CFK para luego opinar que "no hace falta pelearse", dijo CFK para luego opinar que "no hace falta pelearse".

Más adelante, recordó la feria en Angola que se hizo durante su mandato y recalcó: "Esto es funcionarios y funcionarias que funcionen; que se sienten a discutirles, no hay que agacharles la cabeza, no hay tampoco que pelearse".

"Me gustaría que Hugo (Yasky, titular de la CTA) cuentes en el gabinete nacional las cosas que hiciste, que te movilizaste a ver si hacen algo", deslizó la vicepresidenta. Para luego reconocer que tiene expectativas en el flamante ministro Daniel Scioli y en los funcionarios "que han puesto en Aduanas" para que "puedan reencausar las cosas".

"Y que nadie se preocupe, la unidad del Frente de Todos nunca estuvo ni estará en discusión", resaltó.

Deuda con el FMI

"Todos tenemos que hacer el esfuerzo, y no para quedar bien entre nosotros", continuó la fundadora del Frente de Todos, para luego aclarar: " Me importa un pito quedar bien con los funcionarios ". Y sentenció: "Es importante saber que la inflación es producto de la evasión y el endeudamiento".

"Acá los dólares no se fabrican", dijo la titular del Senado para luego denunciar que "la ultrainflación es producto del endeudamiento criminal del macrismo", dijo en alusión a la deuda de más de u$s 44.000 millones contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.



"Fueron los cuatro años de endeudamiento brutal y duro los que nos han traído hasta acá, más allá de las diferencias que yo tengo con la gestión con el día a día para abordar esto", confesó CFK.

Planes sociales

En otro tramo de su su discurso, la Vicepresidenta apuntó contra las agrupaciones sociales cuando señaló que "con esta desocupación deberíamos tener menos planes" para luego plantear que el "Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas".

"Eso no es peronismo", sintetizó CFK, sino que "el peronismo es trabajo" . Y continuó: "No es depender de un dirigente barrial para que me de el alta y la baja. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas, y a las que más basurean".

"Ganar la elección para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa", dijo al cierre del acto en el que participaron, entre otros, los sindicalistas Pablo Moyano, Roberto Baradel, Omar Plaini, Sergio Palazzo, además del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

También dijeron presente los funcionarios provinciales Andrés Larroque, el diputado Daniel Gollan y el senador Mariano Recalde y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Por la mañana, desde el CCK, el jefe de Estado había encabezado un acto por el Día de la Bandera, en el que le tomó juramento a más de 2000 estudiantes de cuarto grado de escuelas bonaerenses.

Video de La Cámpora

Horas antes del acto que tendrá a la vicepresidenta como principal oradora, la agrupación política La Cámpora, que conduce su hijo Máximo Kirchner, difundió un video en las redes al recordar que se cumplen cuatro años del préstamo que el FMI le otorgaba al gobierno de Mauricio Macri.

Hace 4 años el FMI otorgaba el préstamo más grande de toda su historia al gobierno de Mauricio Macri. pic.twitter.com/CXxmYYgiAu — La Cámpora (@la_campora) June 20, 2022

"Hace 4 años el FMI otorgaba el préstamo más grande de toda su historia al gobierno de Mauricio Macri", dice el mensaje que acompaña al video.