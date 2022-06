Alberto Fernández le pidió la renuncia a Matías Kulfas por el polémico off en el que atacan a Energía Argentina

El presidente Alberto Fernández le pidió al titular del Ministerio de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que renuncie a su puesto luego de darse a conocer una difusión en off presuntamente realizada por su cartera en la que atacan a Energía Argentina por la licitación de los caños y las válvulas del Gasoducto Néstor Kirchner.

La información fue corroborada tras una consulta de El Cronista a la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti . El titular de la cartera de Desarrollo Productivo, quien conformaba el círculo de confianza del Presidente dentro del Gabinete, ya había sido apuntado en diversas ocasiones por la vicepresidenta y, según confirmaron desde el Gobierno, no estaba en los planes su desplazamiento.

El tema que terminó de eyectar a Kulfas del Gabinete fue una información en off difundida desde su equipo de Prensa en el que se señalaba que los funcionarios cristinistas en ENARSA habían armado una "licitación a medida de Techint" para adquirir los materiales necesarios para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Según la compañía pública, creada a fines de 2004, "a la categoría de 'funcionarios que no funcionan', planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta ".



Matías Kulfas, Alberto Fernánez y Martín Guzmán.

Junto a la captura de pantalla del mensaje en off difundido a periodistas por la cartera que conduce Matías Kulfas, el comunicado de ENARSA rebatió las críticas hechas en ese off y afirmó: "No sólo es grave, sino muy penoso y sobre todas las cosas, incomprensible, que una obra de la magnitud e importancia para la Argentina y para el propio Gobierno, como lo es el gasoducto Néstor Kirchner, sea objeto de este tipo de acciones".

Cristina Kirchner apoyó esta mañana la dureza del comunicado y expresó su malestar con que "este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso".

Horas después fue el Presidente quien se expidió públicamente del asunto y marcó su entera confianza "en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner ". A su vez, remarcó que "es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina".

De esta manera, el Gabinete nacional vuelve a experimentar pedidos de renuncias por primera vez luego de la crisis producida tras la derrota electoral en las PASO del año pasado, la cual finalizó con el recambio de una parte de los ministros y del jefe de Gabinete.



Ambos referentes del Frente de Todos protagonizaron ayer el acto por la celebración de los 100 años de YPF, siendo la primera aparición conjunta tras un largo período de distanciamiento por disputas entre ambas facciones.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

"Gobernar es administrar las tensiones y hacerlo en favor de las grande mayorías", le dijo ayer Cristina Fernández al presidente Alberto Fernández, en el acto donde se celebraban los 100 años de YPF.

Y siguió: "Te dije la otra vez, cuando hice un documento, que tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses, que la uses con los que tienen que darle cosas al país, que no significa ni pelearse ni nada", dijo ante un auditorio con el Gabinete a pleno y con Guzmán presente en las primeras filas, otro de los funcionarios frecuentemente criticado por las filas del kirchnerismo.