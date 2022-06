Semana clave con el FMI: el directorio revisa el acuerdo, ¿cuáles son los cambios?

Las metas del segundo trimestre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional entran en una semana clave a la espera de la aprobación del directorio de la hoja de ruta revisada entre el Gobierno y los técnicos del organismo.

Este martes y miércoles, en tanto, Economía deberá enfrentar vencimientos por u$s 3800 millones con el organismo que serán cubiertos con el colchón de derechos especiales de giro (DEG) que llegaron con el primer desembolso. Una vez que el directorio le de luz verde a la primera revisión, llegarán u$s 4100 millones que volverán a reforzar las reservas.

Los objetivos del primer trimestre se aprobaron pero en la discusión con el staff del FMI se incluyeron también los del segundo trimestre, donde el mayor impacto de las subas de precios internacionales en la energía demandaron más reservas. Y si bien mejoraron los precios de los commodities, todavía no se liquidaron u$s 2500 millones de la soja.

subsidios

Por eso el Gobierno habla de un problema de estacionalidad y Martín Guzmán insistió en mantener las metas anuales para dar certezas, aunque con segmentación y todo, la baja de subsidios a la energía será anecdótica: sólo 0,05% del PBI, muy por debajo del 0,6%/PBI previsto y habrá que "repriorizar" el gasto para llegar a la meta de 2,5%/PBI anual.

El directorio del FMI analizará las modificaciones que acordaron los técnicos con el Gobierno

La meta trimestral de reservas como se planteó originalmente, no se cumplirá . En el Gobierno remarcan que hay demoras en la liquidación de exportaciones de soja pero también en el desembolso de créditos de organismos multilaterales.

Para este trimestre esperaban contabilizar u$s 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que todavía no llegaron pero que se desembolsarán el próximo trimestre, confían en Economía. Ese desfasaje, sin embargo, fue tenido en cuenta por los técnicos del FMI. "Si hay demoras en los desembolsos de los multilaterales, está previsto en el acuerdo que las metas son revisables", detalló el presidente del BCRA, Miguel Pesce.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció que el paquete que se presentó el jueves busca generar una acumulación de reservas más veloz. A fin de año, habrá que contabilizar u$s 5800 millones.

Club de París

Además del aporte de los multilaterales, el Gobierno apunta a que las empresas recuperen el crédito externo. Pesce destacó en una entrevista en AM 750 que ya se recuperaron u$s 1800 millones de financiamiento para las empresas -contra los u$s 4000 millones que se perdieron en los últimos años- y buscan que sea mayor.

Eso descomprime las necesidades de reservas y en los próximos días, según anticipan en Economía, habrá novedades sobre la negociación por la deuda con el Club de París.

Guzmán combinó un nuevo puente hasta 2024 para los pagos pero quiere cerrar el esquema de repago y las tasas de la deuda antes de que termine este mes, como señal de certidumbre sobre la sostenibilidad de la deuda.

Metas monetaria y fiscal

El directorio también revisará la meta fiscal y el financiamiento monetario. El Gobierno promete cumplir con la meta del 1% anual de asistencia del BCRA y dio señales al mercado de suba de tasa para sostener el fondeo en el mercado, pero la duda persiste por el impacto de la alta inflación en los sectores de menores recursos.

"Hemos marcado un absoluto compromiso con el fortalecimiento del mercado de deuda pública en pesos que lo reconstruimos nosotros para que haya primero más capacidad de financiamiento del sector público, y más sano", aseguró Guzmán en una entrevista con La Capital de Rosario.

" La idea de que hay un problema de sostenibilidad de la deuda pública en pesos es de una debilidad conceptual que alarma y que no encontraría eco en sectores serios de lo que es el análisis científico, académico. La deuda en pesos tiene un perfil de absoluta sostenibilidad", enfatizó el ministro, que también indicó que la suba de tasas no implicará un enfriamiento de la economía.

"La tasa no ataca la inflación de forma directa", remarcó y puso el foco en la acumulación de reservas para atacar la inflación -para evitar presiones devaluatorias-.