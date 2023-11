Massa anunció su retiro político: la renovación generacional que asoma en el peronismo

Sólo los aplausos con los que le daban ánimo a Sergio Massa lograron tapar los gritos de un militante enojado con la promesa de respeto y diálogo del candidato derrotado. Volvió a gritar ("diálogo las b..."), una mujer se acercó, le habló y lo abrazó. El hombre lloró desconsolado pero volvió a alzar su vozarrón: " Son asesinos, mataron a mi viejo, diálogo no ". Varios militantes lo rodearon y llegó gente de seguridad para sacarlo. Sólo pudo contenerlo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que le habló, lo contuvo y lo llevó afuera.

Massa demostró respeto por Javier Milei, el opositor que lo venció. Contó que lo llamó y que lo felicitó y ofreció garantías de convivencia, "el mejor camino que podemos recorrer". También dijo que habló con el Presidente Alberto Fernández. Corrido de la campaña y la gestión tendrá que hacerse cargo de la transición. " Desde mañana (por el lunes), la responsabilidad de dar certezas es de Milei ", alertó cuando estaban contados el 65% de los votos pero ya la tendencia era irreversible.

Sergio Massa dio un breve discurso, saludó y se retiró del búnker electoral tras una reunión con dirigentes



Massa aguantó la pena. Y subió al escenario con su compañero de fórmula, Agustín Rossi, y unos pocos aliados y su círculo más íntimo: Malena Galmarini, su mujer; Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara de Diputados; su cuñado Sebastián Galmarini y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti que le dio el abrazo más largo y cariñoso.

Máximo Kirchner y Eduardo 'Wado' de Pedro no lo dejaron sólo aunque en octubre fueron electos diputado y senador nacional y tendrán una vidriera garantizada para ofrecer resistencia. También subió Juan Manuel Olmos, vicejefe de gabinete y apoderado del frente, y el jefe de la CGT Héctor Daer.

Massa se tomará licencia al Ministerio de Economía para "facilitar la transición" - El Cronista

El kirchnerismo ¿tiene futuro?

En el escenario estuvo también el gobernador Axel Kicillof que no pudo cumplir la promesa de empujar lo suficiente desde Buenos Aires. Fue, quizás, el resultado más sorprendente. El batacazo de Milei se dio en decenas de municipios.

Aislados en el piso dos, Kicillof analizó los números junto a Massa, Máximo Kirchner, su asesor y amigo Carlos Bianco y el ministro de Relaciones con la Comunidad Andrés 'Cuervo' Larroque. "Hay que seguir adelante, como siempre", se los oyó antes de dejar el complejo de Chacarita donde rápidamente se desarmaron las estructuras y el festejo.



La foto sobre el escenario, y la intimidad del búnker, mostró quiénes tenían la valentía de poner la cara en el peor momento del peronismo. ¿Serán la imagen de la reconstrucción de lo que viene?

Tan abrumador fue el triunfo del libertario que pocos se atrevían anoche a pronosticar lo que sigue. Tan contundente fue la derrota que no alcanza a explicarse con los desaciertos del gobierno de Alberto Fernández ni con el escándalo de Martín Insaurralde. No fue de todos modos sorprendente, varios admitieron que en la semana anterior advirtieron un crecimiento del libertario.

Milei Presidente | El desafío en el Congreso: cuántos diputados y senadores tendrá - El Cronista

Balotaje 2023 Panorama político | Massa y Milei imponen nuevas reglas y un cambio de época: duelo final con resultado incierto - El Cronista

El triunfo de Massa el 22 de octubre fue una ilusión óptica. No pudo en el balotaje restarle a Milei los votos de Patricia Bullrich ni compensar en los distritos más amigables lo que perdió en la franja que desde Cuyo atraviesa el país hacia la Mesopotamia. El norte esta vez también castigó al peronismo.

Anoche había más preguntas que respuestas. ¿El resultado es el fin del kirchnerismo? El voto en todo el país, incluso en el Conurbano bonaerense, ¿expresa el enojo con Cristina Kirchner y la obliga a su retiro? ¿La gestión de Axel Kicillof será refugio de ese sector? ¿Máximo Kirchner comandará la armada antimileista en el Congreso?

El pueblo ha expresado su voluntad.



Millones de argentinas y argentinos concurrieron a votar y definieron el destino de la patria por los próximos 4 años. — Alberto Fernández (@alferdez) November 19, 2023

¿Massa se retira?

Massa insistió en el tono y en las palabras con la necesidad de un acuerdo social y en defensa de todo lo que prometió en la campaña: educación, salud, apoyo a las pymes y a la industria nacional y al empleo.

También avisó que terminó para él, en lo personal, una etapa política. En el "C" le gritaron fuerte que "no". Habrá que ver si la militancia, que lo aceptó por pedido de Cristina Kirchner, lo seguirá bancando. Y si realmente él se quiere retirar o no.

El esfuerzo que hizo en una campaña muy profesional lo habilita a sentarse en la mesa de los líderes del espacio con pocos sobrevivientes. Este año perdieron sus provincias varios gobernadores, y aunque ganó Kicillof quedó golpeado. La gestión en Buenos Aires será difícil con un Presidente libertario,