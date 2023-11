Las amenazas que calló Alberto Fernández y otras confesiones a días de dejar el poder: "Una mira telescopica..."

En distintas entrevistas, publicadas hoy por el diario Perfil y el portal ElDiarioAr, el presidente saliente Alberto Fernández abordó diversos temas, desde la polémica fiesta de cumpleaños en Olivos hasta las amenazas personales que enfrentó durante su mandato y nunca difundió públicamente. A pocos días de dejar el poder tras las elecciones que llevaron a Javier Milei a la presidencia, Fernández compartió detalles que arrojan luz sobre los desafíos que enfrentó en el ejercicio de su función.

La fotografía del cumpleaños de su esposa en la residencia presidencial desencadenó un escándalo en plena pandemia, pero Fernández aclaró que esto no afectó su relación matrimonial. Sin embargo, admitió que las consecuencias fueron intensas, especialmente en la forma en que la prensa atacó a su esposa, Fabiola. El Presidente destacó que, al tratar de explicar la situación, se tergiversaron sus palabras, acusándolo falsamente de culpar a Fabiola.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, director de Editorial Perfil, el Presidente reveló un tema desconocido al hablar de las amenazas que él y su familia enfrentaron durante su mandato. Mencionó incidentes peligrosos, como la aparición de una mira telescópica en el helicóptero presidencial en múltiples ocasiones.

"Mientras yo fui presidente dos o tres veces, mientras viajaba en helicóptero de Casa Rosada a Olivos, me apareció una mira telescópica dentro del helicóptero", le dijo Alberto a Fontevecchia.

-¿Cómo es eso?

-Con un rayo láser, una mirilla, alguien que está con algún arma enfocándome con el láser al helicóptero. No creo que haya pretendido tirar el helicóptero. No sé. Lo que sí quería era que yo recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando al helicóptero. No me pasó una vez, me pasó dos, tres o cuatro veces, y con mi custodia lo vimos, y nos callamos porque dijimos: "No hagamos un problema con esto".

-¿Antes del atentado a la vicepresidenta?

-Después.

Las criticas a la oposición que se alió con Milei

En cuanto al nuevo presidente electo, Javier Milei, Fernández no escatimó críticas hacia Juntos por el Cambio (JxC), acusándolos de abrazar a la "derecha no democrática" por desesperación. Se refirió a La Libertad Avanza (LLA) como una fuerza que reivindica el terrorismo de Estado y expresó su preocupación por la dirección que el país podría tomar bajo su liderazgo.

El mandatario saliente hizo un llamado a los dirigentes de JxC para que reflexionen y regresen al "lugar de la derecha o del centro democrático". Advirtió sobre las similitudes entre la ideología de Milei y el menemismo, señalando que esta lógica ya había demostrado ser perjudicial para la economía argentina en el pasado.

Sobre el expresidente Mauricio Macri, Fernández lo caracterizó como un hombre de negocios que busca el poder para beneficiarse personalmente. Desestimó la asociación entre Macri y Milei como un acto de oportunismo y expresó su deseo de que Macri comprenda que su tiempo en la política argentina ha llegado a su fin.

La relación con Cristina

En otro tramo de la entrevista con Fontevecchia, Alberto reflexionó sobre su relación con Cristina:

"... Ahora, efectivamente, mientras goberné tuve muchos momentos difíciles que no achaco ni imputo ni cuestiono. Celebro eso que llaman ser tibio", dijo Alberto y el director de Perfil, le observó:



-Originalmente que era un títere de Cristina.

-"No es momento para tibios". Ser prudente, ser reflexivo no es ser un tibio. Fui reflexivo, fui moderado y preservé la unidad. Tuve y tengo una relación muy difícil con Cristina. Me decían que era el títere, pero resulta se que irónicamente, el único que terminó enojado con Cristina fui yo. Entonces, uno puede hacer un elogio de esa moderación para preservar la unidad, uno debe hacer prevalecer los intereses colectivos antes que los personales, y en eso estoy tranquilo y contento de haber actuado así.