El pacto de Milei con "la casta", el kit de supervivencia de Kicillof y el plan de Massa para volver

El silencio de Sergio Massa es la concesión al gobierno electo para que arranque sin complot ni ánimo destructivo. Se toma un tiempo pero no se retira. Tiene dos límites: la privatización de YPF, "la joya del país", y los derechos laborales. De todos modos cree en la necesidad de una reforma que genere más y mejores empleos que es muy distinta a la propuesta de Javier Milei, el vencedor liberal libertario.

Sólo rompió el silencio el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis con una fuerte advertencia por el adelanto de despidos. En cambio Daniel Scioli -según confirmó a El Cronista- acordó ayudar a Milei en su vínculo con Lula Da Silva en principio hasta el 10 de diciembre -y quizás también después de la asunción- mientras el resto de los embajadores políticos arman sus valijas para regresar la próxima semana.

MILEI EMPEZÓ MAL@JMilei ratificó, como Presidente Electo, sus anuncios de campaña. Ya selló el primero: frenó la obra pública a lo largo y ancho de la Argentina.



Comenzaron a llegar los telegramas de despido y serán cientos de miles de trabajadoras y trabajadores los que... https://t.co/I09s6eHuIJ — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) November 25, 2023

Massa se muda y activa una fundación

Desde la intimidad familiar el todavía ministro de Economía se puso un plazo: volverá en febrero para ordenar al Frente Renovador mientras ordena su futuro y vuelve a poner en marcha su fundación "Encuentro". Desde el reactivado think thank apuntará a consolidar equipos técnicos y a sostener un espacio que a futuro puede ser una plataforma para la Unidad Nacional que pregonó en campaña y que no parece acorde a este tiempo.

En gestión: tras reunir al equipo económico Massa decidió continuar en el cargo hasta el recambio

Además Massa piensa aceptar una de las propuestas de un fondo de inversión. Durante 15 días al mes permanecerá en Estados Unidos. Los otros 15 los pasará en Argentina.

Alberto Fernández por su parte se instalará en España. Blanqueó la decisión al comunicar que postergó su visita al Vaticano y que la hará cuando se instale en el viejo mundo. Sus últimos días son el reflejo de su debilidad en el Gobierno: planeó y anunció formalmente un viaje con el único fin de despedirse personalmente del Papa Francisco. Tres días después lo canceló porque la transición demanda su presencia en Argentina. También Cristina Kirchner tuvo que cancelar el suyo a Nápoles y a una audiencia papal.

Las urgencias y el pragmatismo de Kicillof

Axel Kicillof se reunió con el embajador de la India, Dinesh Bhatia y también con el de Brasil

El kirchnerismo tiene hoy otras urgencias. La Vicepresidenta teme por su futuro judicial aunque su hijo Máximo Kirchner se garantizó una banca en el Congreso para él y para un grupo de diputados de La Cámpora. También en la Legislatura de la Provincia.

Sobreviviente del tsunami meleista Axel Kicillof se volvió más pragmático que opositor. Lo mismo que otros gobernadores que iniciaron el diálogo con el equipo ganador aunque algunos, por las idas y vueltas de Milei, hablaron con interlocutores que ya están fuera de la escena. A esos, por ejemplo los de partidos provinciales, los citaron nuevamente para conversar esta semana con otros referentes libertarios.

Gustavo Sáenz fue uno de los primeros gobernadores en reunirse con Guillermo Francos y Nicolás Posse

Kicillof esperó el llamado de Guillermo Francos que ocurrió el jueves por la tardecita. A la mañana siguiente se vieron en las oficinas porteñas del BAPRO. El diálogo fue bueno y hasta cordial aunque el gobernador subrayó que los auxilios nacionales no son "discresionales" porque Buenos Aires recibe 22% de coparticipación cuando aporta casi el doble.

Obligado por la incertidumbre Kicillof puso en pausa el Presupuesto 2024. Lo modificará recién después de ver el Presupuesto nacional y las 'correcciones' o recortes de Milei. Ya envió a la Legislatura un pedido de autorización de endeudamiento. Y para este lunes convocó a los intendentes de Unión por la Patria con el objetivo de analizar la nueva realidad económica y política. Los intendentes están igual de preocupados por sus cuentas y el ajuste que vislumbran.

La danza de nombres de Milei y sus aliados

La calma que mostró Milei en las cuidadas entrevistas que concedió -sólo con medios amigables y con cámaras y grabación a cargo de su equipo- contrarrestó con las crisis y disputas que se dan en bambalinas.

Javier Milei se alió con Mauricio Macri y Patricia Bullrich para el balotaje y para gobernar

Su acuerdo con Juan Schiaretti -evidente en los debates- descolocó a una leal como Carolina Píparo que hasta había anunciado en redes sociales que este lunes estaría en las oficinas de Anses para coordinar la transición con Fernanda Raverta. Una locuaz Diana Mondino intentó suavizar el desencuentro y destacó que la excandidata a gobernadora es "irremplazable" en Diputados. Pero también señaló que para cada cargo se elegirá a "los mejores", categoría en la que incluyó a Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas cordobés que dirigirá la Anses y que fue anunciado con comunicado oficial de la oficina de prensa del presidente electo.

Es cierto que el cordobés tiene más experiencia que Píparo. También que primó el acuerdo con el nuevo aliado más que el trabajo de los propios.

En público aseguran en Córdoba que todos los funcionarios de la gestión schiarettista que desembarcarán en Buenos Aires -como Franco Mogetta que irá a Transporte o Daniel Tillard que irá al Banco Nación- lo hacen a título personal. ¿También el gobernador y excandidato a presidente sería embajador en España a título personal?

Sin embargo en privado lo que se cuenta es que el cordobesismo está dispuesto a aportar nombres y programas de gobierno como el proyecto de reconversión de planes sociales que pusieron a disposición del libertario y que fue elaborado por el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo (CESID), un think thank cordobés que dirige Nicolás Quaglia, actual director general de Promoción del Empleo de Córdoba.

La lista de nombres que suma Hacemos por Nuestro País la encabeza el excandidato a vicepresidente Florencio Randazzo como posible presidente de la Cámara de Diputados. De serlo quedaría en la línea sucesoria. Pero antes disputa el cargo con el PRO que quiere en ese lugar a Cristian Ritondo y con los halcones de LLA que reclaman un nombre 100% propio.



Lo sorprendente fue la aparición de Ricardo Bussi abrazado con Randazzo. La foto bien vale diversidad de emojis.

El excandidato a gobernador Bussi, que hizo campaña por la liberación de la venta de armas y con un discurso que contradice la historia randazzista, no asumirá su banca como diputado electo por la Libertad Avanza. Pero sí anunció su apoyo a Randazzo para que presida la Cámara baja. Y contó que Francos le pidió que se quede en Tucumán como diputado provincial para fortalecer el espacio tras el triunfo en el balotaje en su provincia y en gran parte del norte argentino. Ahí sí se vislumbra sintonía fina.

Ricardo Bussi, hijo de Domingo Bussi, celebró y apoyó a Florencio Randazzo para que presida Diputados

Catarsis en Unión por la Patria

El federalismo es otra deuda de Alberto Fernández según muestra el resultado electoral. En la segunda vuelta Massa sólo ganó en Formosa, Chaco, Santiago del Estero y provincia de Buenos Aires por un punto. Esta semana hasta los gobernadores del peronismo y provinciales le mandaron carta al Presidente y renovaron sus reclamos por la compensación tras la baja de Ganancias y la devolución del IVA en la gestión de Massa. Ya no callan tampoco otros desequilibrios.

Un gobernador se adelantó a Milei y lanzó su plan de motosierra y bisturí - El Cronista

Fondos para provincias: la jugada de los gobernadores del Norte antes de que asuma Milei - El Cronista

Aunque bonaerense, un histórico como el senador Francisco "Paco" Durañona pasó factura general en X: "Cuando el Peronismo se transformó en un Partido Vecinalista del Conurbano, haciendo depender la suerte de un gobierno nacional de la performance electoral del AMBA, fue cuando empezamos a darle la espalda a la Argentina federal y del interior, fomentando el desarraigo y la bronca".

La catarsis que presagia el comentario de Durañona aún no estalló pero se sentirá en la próxima renovación de las autoridades del PJ.

Evidentemente el enojo fue contagioso en todo el país a pesar de que Milei no ganó una sola gobernación. Sí se amplió Juntos por el Cambio que gobernará diez provincias con preeminencia del radicalismo y se rearma frente al nuevo Presidente al que apoyan y temen en igual medida. En ese escenario -no en el Congreso- el kirchnerismo fue el espacio más derrotado, incluso en Santa Cruz.

Cuando el Peronismo se transformó en un Partido Vecinalista del Conurbano, haciendo depender la suerte de un gobierno nacional de la performance electoral del AMBA, fue cuando empezamos a darle la espalda a la Argentina federal y del interior, fomentando el desarraigo y la bronca https://t.co/BAvEFdmCCq — Paco Durañona (@pacoduranona) November 24, 2023

Kicillof no pudo compensar ni los dramas de la gestión la orfandad en la que los gobernadores dejaron la elección al desdoblar las suyas propias en casi todo el mapa y con ensayos al borde del sistema como en Tucumán y San Juan donde Juan Manzur y Sergio Uñac tuvieron que bajarse de un tercer intento de reelección. La lista de las equivocaciones y desaciertos es tan larga y eficaz que permite a Milei un nuevo relato de la mano de Schiaretti y sobre todo junto a Mauricio Macri que no pudo presentarse en esta elección pero se subió triunfador al podio.

En las urnas efectivamente Milei derrotó a "la casta". Ahora se abraza a ella para gobernar.