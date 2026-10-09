Los créditos hipotecarios UVA son una de las alternativas para quienes buscan comprar una vivienda y necesitan financiar parte de su valor.

En octubre de 2026, los bancos ofrecen distintas condiciones de acceso, con diferencias en las tasas de interés, los plazos de devolución, los porcentajes de financiación y los ingresos mínimos exigidos.

Estas diferencias hacen que comparar las propuestas sea fundamental antes de elegir una entidad. Además de la tasa, es necesario evaluar cuánto dinero financia cada banco, qué sueldo se debe acreditar y cómo puede evolucionar la cuota a lo largo del préstamo.

Esto último es especialmente importante porque los créditos UVA se ajustan según la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), vinculada a la inflación, por lo que tanto las cuotas como el saldo de la deuda en pesos pueden aumentar con el tiempo.

Los bancos ofrecen distintas tasas, plazos y porcentajes de financiación para comprar una vivienda con créditos hipotecarios UVA.

Qué bancos ofrecen las tasas más bajas para créditos UVA en octubre de 2026

Entre las entidades más conocidas que ofrecen esta línea se encuentran el Banco Ciudad, el Banco Nación, ICBC, Banco Hipotecario, Santander, BBVA, Galicia y Macro.

Según el comparador independiente ComparaTasas.ar, las tasas nominales anuales (TNA) parten del 6,5% en el Banco Ciudad y llegan al 12% en Brubank.

El Banco Ciudad encabeza el listado de las entidades relevadas, con una tasa nominal anual del 6,5% y un plazo de hasta 25 años . Le sigue el Banco Nación, con una TNA del 6,7% y financiación de hasta 30 años . ICBC aparece en tercer lugar, con una tasa del 6,9% y un plazo de devolución de hasta 20 años.

Entre las entidades con mayor presencia en el mercado también figuran el Banco Hipotecario, Supervielle, Santander, Macro, BBVA y Galicia, que registran una tasa del 7,5% en el comparador. Sin embargo, las condiciones de financiación y los plazos no son idénticos en todos los casos.

Comparación de las tasas TNA de los bancos que ofrecen créditos hipotecarios UVA

Banco Plazo Cuota/Ingreso Financiamiento TNA Banco Ciudad 25 años 25% 70% 6.5% Banco Nación 30 años 25% 75% 6.7% ICBC 20 años 25% 75% 6.9% Banco Hipotecario 15 años 20% 80% 7.5% Superville 20 años 25% 70% 7.5% Banco Santander 20 años 25% 70% 7.5% Banco Macro 20 años 25% 70% 7.5% BBVA 30 años 25% 80% 7.5% Banco Galicia 20 años 25% 70% 7.5% Banco Patagonia 20 años 25% 70% 7.5% Credicoop 20 años 25% 70% 7.5% Banco Comafi 20 años 25% 75% 7.5% Bancor 20 años 25% 75% 8.9% Banco del Sol 20 años 25% 80% 9.0% Banco de Corrientes 12 años 25% 70% 9.9% Banco del Chubut 15 años 30% 75% 10.0% Brubank 30 años 25% 70% 12.0%

Qué sueldo hay que ganar para acceder a un crédito hipotecario UVA

El ingreso necesario para solicitar un crédito depende del monto que se quiera financiar, el valor de la propiedad, el plazo elegido y el porcentaje de la cuota que el banco permite comprometer respecto de los ingresos del solicitante.

En varias de las líneas relevadas, la relación cuota-ingreso máxima es del 25%. Esto significa que la cuota inicial no debe superar una cuarta parte de los ingresos computables , aunque cada entidad establece sus propios criterios de evaluación y puede considerar los ingresos de más de un titular, según sus condiciones.

Para estimar el sueldo necesario, es indispensable conocer el valor de la cuota inicial del préstamo que se quiere solicitar.

Por ejemplo, si la cuota inicial de un crédito hipotecario UVA es de $400.000 mensuales y el banco establece una relación cuota-ingreso máxima del 25%, el solicitante deberá demostrar ingresos mensuales de por lo menos $1.600.000.

Esto se debe a que la cuota no puede superar una cuarta parte de sus ingresos. Si la cuota inicial fuera de $600.000, en cambio, necesitaría acreditar un ingreso mensual de $2.400.000.

Qué plazos y porcentajes de financiación ofrecen los principales bancos

Las entidades presentan diferencias en la duración del préstamo y en la parte del valor de la propiedad que están dispuestas a financiar.

De acuerdo con ComparaTasas.ar, el Banco Nación ofrece plazos de hasta 30 años y financiación de hasta el 75%, mientras que BBVA también contempla un plazo de hasta 30 años y financiación de hasta el 80%.

El Banco Ciudad publica un plazo de hasta 25 años y financiación de hasta el 70%. ICBC, Santander, Macro y Galicia presentan plazos de hasta 20 años, con porcentajes de financiación que varían entre el 70% y el 75%, según la entidad.

El Banco Hipotecario, por su parte, registra un plazo de hasta 15 años y financiación de hasta el 80%.

Cómo funcionan los créditos UVA y por qué la cuota puede aumentar

Los créditos hipotecarios UVA son préstamos cuyo capital se expresa en Unidades de Valor Adquisitivo. El valor de esa unidad se actualiza diariamente según la evolución del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), vinculado a la inflación.

A diferencia de un crédito tradicional a tasa fija sobre un capital expresado en pesos, en un préstamo UVA el saldo pendiente se actualiza con el valor de la unidad. A ese mecanismo se suma la tasa de interés que cobra el banco.

Por eso, aunque la cuota inicial pueda resultar accesible frente a otras alternativas de financiación, el importe en pesos puede aumentar durante el plazo del préstamo.