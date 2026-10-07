El Gobierno modificó una de las condiciones para poder acceder a los créditos hipotecarios financiados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

A partir de la segunda licitación del programa, el financiamiento ya no quedó limitado exclusivamente a quienes buscan comprar su primera vivienda. Ahora también pueden acceder personas que sean titulares de un inmueble, pero no dispongan de su uso.

Así quedó establecido en la segunda licitación de fondos del FGS, administrado por ANSES y financiado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Créditos hipotecarios de ANSES: qué requisitos cambiaron

El principal cambio que se implementó en la segunda convocatoria es sobre la condición habitacional de cada solicitante, ya que dejará de ser una condición que se trate de la primera vivienda.

El nuevo esquema contempla también a quienes, aun siendo propietarios de un inmueble, no dispongan de su uso.

Esto puede alcanzar, por ejemplo, situaciones en las que una persona figure como titular de un inmueble pero no pueda utilizarlo como vivienda.

Créditos hipotecarios. Composición/El Cronista

Cómo fue la segunda licitación de los créditos hipotecarios

La segunda licitación del programa se realizó el 6 de octubre y terminó con la adjudicación de $ 200.000 millones a 12 entidades financieras. Incluso, la convocatoria recibió ofertas por $ 246.000 millones, por encima del monto disponible.

La mayor parte de los fondos fue adjudicada en el tramo de cinco años: $ 196.747.967.480, con un spread promedio ponderado de UVA + 4,79%.

Los restantes $ 3.252.032.520 correspondieron al tramo de un año, con un spread promedio ponderado de UVA + 2,71%.

Con esta segunda operación, el programa ya canalizó $ 400.000 millones mediante dos licitaciones de $ 200.000 millones cada una.

Los bancos tendrán un plazo de 90 días para convertir los fondos en nuevos créditos hipotecarios y, a diferencia de la licitación, podrán destinarse a vivienda única o de ocupación permanente, además de los casos de primera vivienda.

Cuáles son las condiciones de los créditos hipotecarios

Entre las condiciones del programa se encuentran:

Un plazo mínimo de 15 años

Una tasa máxima de UVA + 7,5% anual.

El monto máximo previsto es de 150.000 UVA por operación.

La UVA es una unidad de valor actualizable por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Por lo tanto, en este tipo de préstamos el capital se expresa en UVA y su equivalente en pesos se modifica de acuerdo con la evolución de esa unidad.