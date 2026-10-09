La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 9 de octubre con el calendario de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Sin embargo, esta será la última jornada de depósitos antes de la interrupción prevista por el feriado del lunes 12 de octubre.

El organismo retomará los pagos el martes 13 de octubre, de acuerdo con el cronograma establecido según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. De esta manera, quienes tengan cobros pendientes deberán revisar las fechas asignadas para saber cuándo recibirán sus haberes y prestaciones.

Qué prestaciones de ANSES se pagan este viernes 9 de octubre

La jornada de este viernes incluye depósitos para distintos grupos de beneficiarios, con fechas determinadas por la terminación del DNI. El cronograma contempla las siguientes prestaciones:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: documentos terminados en 1.

Asignación Universal por Hijo (AUH): documentos terminados en 1.

Asignación Familiar por Hijo: documentos terminados en 1.

Asignación por Embarazo: documentos terminados en 0.

Pensiones No Contributivas (PNC): documentos terminados en 2 y 3.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento: todas las terminaciones de DNI, correspondientes a la primera quincena.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus prestaciones a través de los canales oficiales del organismo para verificar las fechas y condiciones correspondientes a cada cobro.

ANSES retomará los pagos el martes 13 de octubre, después del feriado nacional. anses

Por qué se interrumpen los pagos de ANSES durante el feriado

El calendario de pagos tendrá una pausa el lunes 12 de octubre debido al feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Por ese motivo, no habrá una nueva jornada de acreditaciones dentro del cronograma habitual de ANSES durante ese día.

La interrupción modifica la continuidad de los depósitos, pero no implica la pérdida de los haberes ni de las asignaciones que les corresponden a los titulares . Los pagos se reanudarán el siguiente día hábil contemplado en el calendario oficial.

Por eso, quienes todavía no hayan cobrado deberán prestar atención a la fecha asignada según su prestación y la terminación de su documento.

Cuándo se retomará el calendario de pagos de ANSES

ANSES retomará el calendario de pagos el martes 13 de octubre , después del feriado nacional. A partir de esa fecha, el organismo continuará con las acreditaciones previstas para los distintos grupos de beneficiarios.

Cómo consultar la fecha de cobro de ANSES paso a paso

Los beneficiarios pueden consultar cuándo cobrarán sus haberes o asignaciones a través de la página oficial de ANSES. Para hacerlo, deben seguir estos pasos: