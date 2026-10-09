En esta noticia “Debería crecer un poco más”: qué dijo Menescaldi sobre el tipo de cambio

Con un mercado cambiario sin sobresaltos desde hace varios meses, los analistas se centran en el 2027 electoral, ya que suelen ser ciclos que en la Argentina generan impacto en los valores de la divisa.

En esa línea, Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora Eco Go, desestimó una devaluación, pero anticipó que podría haber subas. “El tipo de cambio debería crecer un poco más”, sostuvo. Qué dijo sobre la ”bazuca" de dólares de la que habló el presidente Javier Milei.

“Debería crecer un poco más”: qué dijo Menescaldi sobre el tipo de cambio

“Va a ser menos holgado el mercado cambiario. Entonces, si encima tenés esta presión financiera, el tipo de cambio debería crecer un poco más”, analizó en diálogo con Ahora Play. “Cuando ves el balance, estás más ajustado. Pero hoy no estamos previendo un escenario donde tengas que salir a devaluar porque no podés cumplir con tus obligaciones”, aclaró.

En tanto, se refirió al esquema cambiario del Gobierno y a la posibilidad de sostenerlo durante el próximo año. “Es una regla para el momento en que tengas todas las reservas necesarias. Yo lo que haría es decir: ‘Bueno, tengo que comprar tantos dólares el año que viene y ver cómo armo el mercado, pero quizás puedo comprar más en tal momento porque sé que hay exceso de oferta, para que no baje tanto el tipo de cambio’”, expresó.

Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora Eco Go.

“Chile está vendiendo dólares para que no se aprecie tanto su moneda”, ejemplificó. “Obviamente, que al Gobierno no le conviene decirlo, ni anunciarlo, porque pierde en lo que es su política, pierde efectividad”, agregó.

Al ser consultado sobre las reservas y el ingreso de divisas al país, confirmó los dichos de Milei, que habló de una “bazuca” de dólares en la Argentina Week en París. “Tenés una oferta comercial muy buena, tenés lo que compraste este año, que no son los u$s 14.700 millones, sino lo que te queda, que son u$s 7000 y pico ahora”, aclaró.

“Después, hay alguna parte que eventualmente se podrá usar del swap con China, con Estados Unidos. Pero en extremo creo que no deberías volcar, o sea, en una situación de mucho estrés, creo que tenés los dólares para poder abastecer y enfrentarla ”, remarcó Menescaldi.

“Además, tenés todo el tema de los futuros, el dólar link, la cobertura, no todos te piden dólares, algunos necesitan solamente pasar de un lado al otro, dar la cobertura para mantener el valor de su activo o de su pasivo. Entonces, no estamos previendo un escenario de estrés financiero muy grande ”, sostuvo.

En tanto, brindó una mirada positiva sobre la actividad. “Creemos que va a tener volatilidad, que implica que se va a mover un poco más el tipo de cambio, la inflación va a ser un poco más alta, pero estamos previendo que la economía crezca en un año de elecciones”, indicó.

“La verdad es que también hay fortalezas distintas; no es la situación que dejó Massa, o sea, recordá que Massa no te daba ni un dólar para importar, te decía tomate deuda, arreglate”, agregó.