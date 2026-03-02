El descuento en carnicerías de la Cuenta DNI es uno de los reintegros más utilizados por los clientes del Banco Provincia. Para marzo, la entidad informó cambios claves en la promoción y ya se puede ahorrar hasta $ 25.000 en la compra de carne. Mediante su página oficial, la entidad informó que la promoción de carnicerías, granjas y pescaderías estará disponible durante los cinco días de la semana con un tope de $ 5.000. De esta manera, los usuarios de la billetera virtual podrán ahorrar hasta $ 25.000 en marzo gracias al reintegro de 20%. El Banco Provincia publicó todos los descuentos de marzo con la Cuenta DNI: