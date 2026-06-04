El impuesto sobre Bienes Personales registró en mayo un ingreso de $77.898 millones en un mes en el que no operaron vencimientos específicos . En términos relativos fue el impuesto de mayor crecimiento interanual de todo el sistema tributario según el último informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) correspondiente a mayo.

Con una variación del 95,5% respecto al mismo mes del año anterior, superó ampliamente a Ganancias, que también tuvo un mes excepcional, y a cualquier otro tributo relevante.

Especialistas señalan que la dinámica es llamativa dado que Bienes Personales no suele mostrar saltos tan marcados en meses sin vencimientos formales.

Por eso, cuando aparece una variación de esta magnitud, suele responder a factores extraordinarios más que a una tendencia estructural y esa explicación ya está circulando entre tributaristas.

Recaudación general al alza

La evolución de Bienes Personales se vuelve más clara cuando se la ubica dentro de la recaudación general.

Mayo cerró con recursos tributarios por $21.513.588 millones y una mejora interanual de 35,6%, impulsada en buena medida por el vencimiento del saldo de Ganancias Sociedades.

En paralelo, otros impuestos domésticos también mostraron subas relevantes: IVA avanzó 22,6%, Créditos y Débitos 28,5%, Seguridad Social 27,3% y Combustibles 42,6%.

¿Qué explicó el aumento de Bienes Personales en mayo 2026?

El informe oficial señala que los pagos correspondieron a acciones y participaciones societarias, y que fueron realizados utilizando saldos a favor que los contribuyentes tenían acumulados en otros impuestos, como Ganancias o IVA.

En la práctica, en lugar de dejar esos créditos “durmiendo” en el sistema, algunos contribuyentes optaron por aplicarlos anticipadamente al pago de bienes personales.

Este tipo de movimiento suele responder a una estrategia de planificación tributaria: los contribuyentes con participaciones en sociedades prefieren cerrar su posición fiscal antes del vencimiento.

La clave del vencimiento de Ganancias Sociedades

El fenómeno se inscribe, además, en un mes en el que la recaudación total mostró un fuerte impulso por el vencimiento de Ganancias Sociedades y por otros componentes de alto peso, lo que vuelve todavía más llamativa la evolución de Bienes Personales.

En ese contexto, el tributo patrimonial no aportó por volumen al resultado global, pero sí por la intensidad de su variación interanual, que fue la más alta entre los principales impuestos relevados por ARCA.

Bienes Personales: acumulado 2026

Mirando el acumulado del año, el panorama es positivo: entre enero y mayo, bienes personales sumó $313.501 millones, con una suba de 27,8% frente al mismo período de 2025.

Concepto Valor Recaudación mayo 2026 $77.898 millones Recaudación mayo 2025 $39.848 millones Variación interanual +95,5% Acumulado enero–mayo 2026 $313.501 millones Variación acumulada +27,8% Vencimientos en el mes Ninguno

Este ritmo, pese a estar por debajo de la inflación acumulada, muestra que la base imponible del impuesto (el patrimonio de los contribuyentes) sigue creciendo en términos nominales.