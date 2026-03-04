El Banco Ciudad realizó una exitosa colocacióFin de Obligaciones Negociables, con gran interés entre inversores locales, que le permitirfá a la entidad oficial porteña fondear un aumento de la oferta de créditos hipotecarios de la entidad. La entidad destacó que la colocación de títulos en UVA por un total de $ 99.418 millones, destacándose una gran demanda, cercana a los $ 157.000 millones, se hizo en un complejo contexto del mercado global y con reducción de tasas de interés. La entidad, presidida por Guillermo Laje, diversifica nuevamente sus fuentes de fondeo a través de Obligaciones Negociables, luego de habeinnovado en 2020 con la también exitosa primera emisión de un bono social en Argentina. Laje destacó que “los nuevos fondos serán destinados principalmente a incrementar el financiamiento de créditos hipotecarios a las familias”. A su vez, señaló que “el interés en estos instrumentos confirma la confianza del mercado en nuestra entidad, una institución líder en el sistema financiero”. La emisión contó, entre los principales inversores, con bancos y compañías de seguros, fondos de inversión y órdenes de particulares. La ON tiene un rendimiento de 7,50% más UVA a un plazo de 24 meses, y 7,95% más UVAs a 36 meses, obteniendo una tasa que está por debajo de la de activos financieros de similares características y plazos. En particular, se adjudicaron $77.777 millones para la Clase 23, a 24 meses. Asimismo, se colocaron $21.640 millones para la Clase 24, a 36 meses de plazo.Los Títulos de Deuda obtuvieron la Calificación “AA+.ar” de Moody´s Local. Además del propio Banco Ciudad, las entidades que actuaron en la colocación fueron: los Bancos Santander, Galicia y BST, así como Macro Securities, Balanz, Puente y One618. El Banco Ciudad, de esta manera, incrementa y diversifica sus fuentes de fondeo a través del Mercado de Capitales, lo que le permite profundizar su rol social y de desarrollo.