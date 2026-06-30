Oficial | El Gobierno confirmo una nueva tasa para los paquetes de China y ahora comprar en Shein y Temu ya no será tan barato

Más de 15 millones de paquetes llegan cada día a las aduanas europeas y el 90% procede de China. Solo en 2024, las importaciones de comercio electrónico de bajo valor alcanzaron 4.600 millones de envíos, una cifra que llevó a Bruselas a reformar las reglas para las compras realizadas fuera del mercado comunitario.

Desde el 1 de julio, la Unión Europea aplica un nuevo arancel fijo de 3 euros a las importaciones de comercio electrónico con un valor inferior a 150 euros. La medida afecta especialmente a plataformas como Shein, Temu y AliExpress, aunque su aplicación alcanza a todas las compras online procedentes de países extracomunitarios.

La Comisión Europea sostiene que el objetivo no es penalizar a los consumidores, sino corregir un sistema que, hasta ahora, otorgaba una ventaja competitiva a determinados operadores del comercio electrónico. Bruselas explica que busca “acabar con una excepción y crear igualdad de condiciones” entre los vendedores europeos y los extracomunitarios.

Oficial | El Gobierno confirmo una nueva tasa para los paquetes de China y ahora comprar en Shein y Temu ya no será tan barato. Bloomberg

Cómo funciona el nuevo arancel de la Unión Europea para las compras online

El nuevo arancel europeo se aplica por categoría de producto y no por el número de artículos incluidos en el paquete. Esto significa que un envío con varias camisetas pagará una única tasa de 3 euros, mientras que otro que incluya camisetas y gafas de sol deberá abonar 6 euros al corresponder a dos categorías distintas.

La medida permanecerá vigente hasta el 1 de julio de 2028. Posteriormente, la Unión Europea prevé sustituir este sistema por el régimen aduanero ordinario contemplado en la reforma del Código Aduanero comunitario, con un modelo digital que eliminará el actual umbral de 150 euros.

Además, Bruselas ha confirmado que en una fase posterior se incorporará una tasa adicional vinculada a la gestión aduanera, dentro del nuevo sistema digital que centralizará el control de las importaciones en toda la Unión Europea.

¿Quién paga el nuevo arancel de 3 euros y afecta realmente al consumidor?

La normativa establece que el responsable legal de abonar el arancel será el vendedor o el importador de la mercancía. Las autoridades comunitarias recuerdan que los consumidores “no son los responsables legales” del pago de esta tasa.

No obstante, la Comisión Europea reconoce que las plataformas podrán decidir si trasladan ese coste al precio final de los productos. En ese caso, el incremento dependerá de la política comercial de cada empresa, ya que repercutir el arancel constituye “una decisión empresarial”.

Por ejemplo, un pedido formado por un balón y una camiseta activará dos categorías distintas y generará un coste total de 6 euros. En cambio, un envío con varios artículos idénticos solo tributará una vez.

Por qué la Unión Europea endurece el control sobre Shein, Temu y AliExpress

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La Comisión Europea considera que la antigua exención para los envíos inferiores a 150 euros había quedado desfasada tras el crecimiento del comercio electrónico internacional. Según los datos facilitados, el volumen de paquetes importados se duplicó durante 2024, dificultando el trabajo de las aduanas y el control del cumplimiento de la normativa europea.

Las instituciones comunitarias defienden que el nuevo sistema permitirá reforzar los controles de seguridad, reducir la competencia desleal y garantizar que los productos comercializados en el mercado europeo cumplan los mismos requisitos que los fabricados dentro de la Unión.

Aunque la medida afecta a cualquier plataforma de comercio electrónico situada fuera de la UE, Shein, Temu y AliExpress figuran entre las principales afectadas debido a su modelo de negocio basado en productos de bajo coste enviados directamente desde Asia.

Con esta reforma, Bruselas inicia una nueva etapa en la regulación del comercio electrónico internacional. El objetivo es reforzar la capacidad de control de las aduanas europeas, eliminar ventajas derivadas de la antigua exención para importaciones de bajo valor y avanzar hacia un sistema en el que todas las mercancías estén sujetas a un régimen aduanero homogéneo.