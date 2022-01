Congreso con poca actividad: cuánto trabajó en 2021, los faltazos y los temas en el tintero

El 2021 se caracterizó por su baja actividad a nivel legislativo. A pandemia de Covid-19 se le sumaron las elecciones de medio término, que a raíz del coronavirus, se pospusieron cinco semanas. Pero el año que acaba de pasar no solo fue pobre respecto del 2020 que, contrariamente se caracterizó por su intensa actividad, sino también si se toman en cuenta los últimos 10 años .

Además, hubo pocas presentaciones por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la agenda parlamentaria viró tras un año signado por la pandemia. Todo esto arroja un estudio elaborado por Directorio Legislativo en el que traza un balance del año 2021 en el Congreso.

"El impacto de la pandemia se tradujo en un aplazamiento del cronograma electoral. En los meses en los que se desarrollaron las elecciones legislativas (las primarias en septiembre y las generales en noviembre) el Congreso no convirtió en ley ningún proyecto", subraya la asociación Directorio Legislativo en su balance 2021.

A lo largo de 2021, el Poder Legislativo aprobó -en el período ordinario correspondiente- 52 leyes, el año anterior, ese número fue 66. En la última década, el promedio de leyes sancionadas en los períodos ordinarios es de 79 proyectos al año. El año pasado, según Directorio Legislativo, se posiciona a un 35 % debajo de esa media.

"Si bien la cantidad de leyes es menor al promedio de la década, en 2021 el Congreso sancionó 16 leyes más que en 2018 (el punto más bajo de la serie) y 13 leyes más que en el último año electoral (2019) ", rescatan desde la entidad.



Una de cada cuatro leyes sancionadas en 2021 fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo. Asimismo, Del total de proyectos iniciados por los legisladores (39) casi el 70% fueron elaborados por legisladores oficialistas , en tanto que el 23 por ciento de las demás leyes se explican por iniciativas de la oposición.



Parate legislativo



El informe de Directorio Legislativo no pasa por alto las elecciones de medio término y un dato no menor: el cambio del cronograma electoral . Vale recordar que, por tradición, las elecciones primarias se desarrollan en agosto y las generales, en octubre, lo que deja un margen de trabajo legislativo de alrededor de dos meses entre las generales y el fin del período ordinario.

Ahora bien, el aplazamiento del calendario electoral, que ubicó a las PASO en septiembre y las generales en noviembre, a dos semanas del fin del período ordinario (30 de noviembre) y a un mes del recambio de legisladores (10 de diciembre) "se tradujo en un parate de la gestión legislativa en los meses electorales en donde no se sancionaron leyes", observan desde la asociación.

Al mismo tiempo, desde Directorio Legislativo subrayan que, a raíz de la extensión del período ordinario hasta el 31 de diciembre "el Congreso registró el pico de mayor cantidad de leyes sancionadas (14) en el año".



De los últimos 10 años, el 2020 (con 42 sesiones) junto con 2012 y 2014 (con 37 sesiones cada uno) fueron los que mayor cantidad de sesiones registraron en los períodos ordinarios, de acuerdo a los datos arrojados por la asociación, que también subraya que, esos períodos, superaron ampliamente la media de 29 sesiones anuales.

En tanto, 2021 se encuentra por debajo del promedio en la década. No obstante, en los años electorales (2013, 2015, 2017, 2019 y 2021), la media es de 23 sesiones." El año 2021, también se posiciona como un año de menor actividad al contemplar esta variable, pero la diferencia con el promedio se reduce ampliamente", reza el informe.

Al tiempo que destaca que el contraste más llamativo es 2020-2021. Vale recordar que en 2020, el Congreso logró aumentar la cantidad de sesiones impulsado por la modalidad de trabajo a distancia. Es por ello que concluyen: "El regreso de las sesiones presenciales en 2021, sumado al calendario electoral, produjo una merma en la cantidad de reuniones de los plenos".



Temario

A diferencia de 2020, en donde uno de los temas centrales de las leyes sancionadas fue la atención de la pandemia, en 2021 la agenda de Salud pasó por iniciativas de otras características (como la ley de Alimentación Saludable o Contracepción Quirúrgica).

En tanto, siempre de acuerdo a Directorio Legislativo, en 2021, la agenda Covid se desplazó de los temas de salud a los temas de economía. El Congreso trabajó en la sanción de iniciativas diseñadas con la intención de recomponer los ingresos económicos de los argentinos (entre ellos se destacan las modificaciones en Ganancias, Bienes Personales y monotributo).

En este sentido, el informe subraya que los temas más legislados fueron iniciativas vinculadas a la transferencia de inmuebles y a la declaración de fiestas, días nacionales o capitales nacionales.

En el tintero

El informe también le dedica un capítulo a las iniciativas que no vieron la luz en el Congreso. En este sentido, el informe recuerda que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su gabinete anunciaron un conjunto de proyectos económicos con el objetivo de promover determinadas actividades productivas y a generar empleo. "Sin embargo, ninguna de estas iniciativas avanzó en el Congreso", sentencia el informe.

"El único proyecto que fue sometido a discusión en comisión fue el de promoción de las inversiones hidrocarburíferas", subraya Directorio Legislativo, para luego recordad que, ante los cuestionamientos de legisladores opositores y oficialistas, el Poder Ejecutivo anunció que incorporará modificaciones y su tratamiento quedó postergado .

Asimismo, se señala que quedaron pendientes de análisis los proyectos de promoción de la agroindustria y de la industria automotriz y de la movilidad sustentable.

Se suma a la lista, además, el proyecto de compre argentino y desarrollo de proveedores, que fue presentado en Diputados hace pocos días. Por su parte, el proyecto de promoción de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial fue aprobado por el Senado y aguarda su análisis en Diputados. Su dictamen perdió estado parlamentario con el recambio de la Cámara baja.

Lo que no pasó

Algunos de los hitos que repasa Directorio Legislativo fue el del 17 de diciembre, cuando la Cámara de Diputados que preside Sergio Massa rechazó el Presupuesto 2022 presentado por el Poder Ejecutivo.

En consecuencia, el Gobierno Nacional prorrogó el Presupuesto 2021 e instruyó al jefe de Gabinete a adecuar las partidas presupuestarias a través de decretos . En el informe se recuerda que esta decisión, se sustenta en la Ley 24.156 de Administración Financiera, dispone que si al comienzo del año el Gobierno no cuenta con un presupuesto aprobado regirá el del correspondiente al período anterior.

"Ahora, el Poder Ejecutivo deberá suprimir los recursos que no podrán ser recaudados nuevamente (por ejemplo el Aporte Solidario y Extraordinario), los ingresos provenientes de operaciones de crédito y los gastos que no se prevén realizar, pero no podrá modificar ni aumentar impuestos sin la autorización del Congreso", explica el informe.

Al mismo tiempo, Directorio legislativo recuerda dos antecedentes en los que un gobierno debió prorrogar el presupuesto anterior. El primero de ellos fue en 2011, cuando el Congreso decidió no discutir el presupuesto enviado por la entonces presidenta Cristina Kirchner.

Mientras tanto, en 2020, el gobierno de Alberto Fernández decidió no poner en consideración el proyecto presentado por su antecesor, Mauricio Macri. "Sin embargo, esta es la primera vez desde el retorno de la democracia que el Poder Legislativo rechaza el proyecto de Presupuesto", recalca la asociación.

En materia judicial, en tanto, son varios los asuntos pendientes. A un año de su presentación, los proyectos impulsados desde el Frente de Todos para reformar el sistema judicial no registraron avances. Por un lado, Directorio Legislativo alude a la denominada reforma judicial, cuyo objetivo es modificar la organización y competencia de la Justicia Federal. Y que cuenta con la aprobación del Senado.

Y, por el otro, de la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal , que postula la elección del Procurador General de la Nación por mayoría absoluta del Senado y limita su mandato a cinco años.

La Corte declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura.

Asimismo, el Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto para modificar la composición del Consejo de la Magistratura. Días después, la Corte Suprema declaró inconstitucional el organigrama actual y exhortó al Congreso a sancionar una nueva ley antes de abril . Hasta ahora, el asunto no registró avances en el Congreso.

También quedó pendiente la designación de un juez supremo, tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Desde Directorio Legislativo recuerdan que, para eso, se necesitan dos tercios de los votos del Senado para avanzar con el nombramiento de un ministro de la Corte y, por el momento, "el oficialismo no dio con un candidato que reúna el consenso político suficiente para alcanzar tal número".

Manzur, el ausente

Directorio Legislativo también hace un análisis sobre el cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, en el que se establece que el jefe del Gabinete de Ministros debe asistir una vez por mes al Congreso a brindar un informe de gestión.

En los últimos 10 años, destaca el balance, el jefe de gabinete que más asistió a Diputados y al Senado fue Marcos Peña, bajo el mandato de Macri. Sin embargo, el jefe de Gabinete con mayor porcentaje de asistencia durante su gestión fue Jorge Capitanich. Por su parte, el actual jefe de Gabinete Juan Manzur todavía no asistió al Congreso a dar su informe de gestión, pese a haber asumido el 20 de septiembre.

No hay quórum



El balance legislativo elaborado por la asociación también avizora un escenario en donde el oficialismo perdería potencia legislativa (ya no tiene quórum en el Senado y registra una mayor competencia en Diputados) "las negociaciones por la agenda legislativa fueron más dificultosas para los legisladores oficialistas y opositores".

"La nueva composición del Congreso complejiza el escenario legislativo, al dejar con pocas bancas de diferencia al oficialismo y la oposición" advirtieron desde la asociación al tiempo de que subrayaron que las sesiones de diciembre, en las que se trató el Presupuesto 2022 y la suba del piso de Bienes Personales "muestran la antesala de un 2022 que estará marcado por la necesidad de negociar y articular consensos para evitar la parálisis legislativa".