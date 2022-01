En medio de los tironeos entre el oficialismo y JxC, ¿cuáles son las bancadas que podrían definir el acuerdo con el FMI?

Mientras el Frente de Todos y Juntos por el Cambio dan vueltas en torno a una supuesta reunión "a solas" para conocer el estado de situación de las negociaciones con el FMI, son varias las fuerzas del Congreso que ven sus cruces y chicanas desde la tribuna. Pero, al final del día, esas bancadas minoritarias podrían definir el futuro del acuerdo con el organismo internacional.

Si el oficialismo busca que el acuerdo con el Fondo reciba un amplio acompañamiento en el Congreso, no debería desatender a las fuerzas que no forman parte de la coalición opositora más numerosa. Y, si Juntos por el Cambio optase por no darle el visto bueno a las negociaciones (en tándem con los liberales), esos bloques serán decisivos para desempatar.

Es que, vale recordar, el FdT cuenta con 118 bancas ; JxC le pisa los talones con 116 y a eso se le suma que la Izquierda que, a diferencia de lo que ocurre con otros proyectos que impulsa el oficialismo, en este caso no dará el visto bueno a ningún tipo de acuerdo con el FMI. "Nuestro planteo es el desconocimiento soberano y el rechazo al acuerdo con Fondo que solo traerá más ajuste y sometimiento", aclararon a El Cronista.

Ante este panorama ajustadísimo, en el que las mayorías son circunstanciales y un test de Covid positivo puede definir el futuro de una ley, el Frente de Todos debería atender algunos reclamos .

Por caso, el del jefe del Interbloque Federal que cuenta con 11 integrantes -un número para nada despreciable- Alejandro "Topo" Rodríguez. El tandilense, apenas comenzaron los trascendidos sobre la supuesta reunión bilateral, planteó en su cuenta de Twitter: "¿CONFIRMADO? ¿Guzmán elige pasarse el Congreso por las pelotas? ¿Se reúne con un puñado de legisladores de Cambiemos para informarles sobre la negociación con el #FMI y los demás nos enteraremos por el periodismo o las redes sociales?".



"El Poder Ejecutivo ya eligió a qué sector político del Congreso le va a brindar información sobre la negociación de la deuda con el FMI", señaló Rodríguez, en diálogo con El Cronista.

"Se juntan solo con Juntos. Nosotros creemos que ese tipo de encuentros debe hacerse en el Congreso, con la participación de todos los bloques y, preferentemente, con un proyecto para analizar. Sólo participaremos en un encuentro de ese tipo", planteó el bonaerense.

Asimismo, el lavagnista fue muy duro con el comunicado que lanzó Juntos por el Cambio en las últimas horas. "Pasaron de exigir que estén sólo sus legisladores a conceder que corresponde una representación parlamentaria completa", dijo en las redes.

ÚLTIMO MOMENTO! Para saber más sobre FMI,Juntos por el Cambio se avivó de q no están ellos solos en el Congreso y aceptó la realidad corrigiendo su comunicado. Pasaron de exigir que estén sólo sus legisladores a conceder que corresponde una representación parlamentaria completa.

Desde su bancada, quien también salió a hacer su descargo fue el exministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. "Tengamos cuidado de lo que pretende hacer el Gobierno en complicidad con legisladores de Cambiemos en relación al acuerdo con el FMI. Unos nos endeudaron y los otros pretenden negociar a espaldas de la sociedad", advirtió. Y remató: "Entre mayorías son funcionales".



Vale recordar que durante el debate por el Presupuesto 2022 el rechazo de los Federales, que también integran el socialismo de Santa Fe y el schiarettismo, fue determinante: terminó de inclinar la balanza en contra del proyecto.

"Lo que vemos por los medios es una discusión entre las dos coaliciones mayoritarias que se pelean por detalles formales pero que coinciden en lo fundamental: pagar a costa de más ajuste e hipotecando las futuras generaciones", opinó el diputado Nicolás del Caño. "No cuenten con la izquierda para eso", remató.



Los Juan con tierra

Otra bancada que puede resultar clave para el oficialismo (y que de hecho lo fue en la votación de la suba de Bienes Personales) es el interbloque Unidad Federal, que preside el rionegrino Luis Di Giácomo en Diputados, que a la vez integra Juntos Somos Río Negro. Ese espacio, en el Senado, está representado por el exgobernador de esa provincia, Alberto Weretilneck. Este último es un aliado clave para el oficialismo, que perdió la mayoría propia en los comicios de noviembre.

Desde Juntos Somos Río Negro se desmarcaron de Rodríguez y Randazzo, a quienes definen como "Juan sin tierra". Es que, más allá de no estar invitados a la reunión "a solas", no se enteran de las negociaciones "por los medios".

Para Di Giácomo, la responsabilidad de la deuda es del FdT y de JxC.

"Jugamos como provincia, porque somos oficialismo. Y a dos puntas en Senado y Diputados", dijeron desde Juntos Somos Río Negro a este medio. En su caso, justamente, contaron con la presencia de la gobernadora Arabela Carreras en el Museo del Bicentenario, quien pudo escuchar de primera mano las explicaciones que dio el ministro de Economía Martín Guzmán.

De hecho, la rionegrina aprovechó el encuentro para expresarse en contra de "la grieta". "No me interesa esa discusión. Desde esa discusión no vamos a lograr la unidad nacional, ni el acuerdo nacional que buscamos. Tenemos que dejarnos de enrostrar las cosas que hicimos mal en el pasado. Porque todos venimos con una fuerte historia política", planteó la rionegrina. De paso, la mandataria provincial expresó su compromiso, pero dejó en claro que su presencia en el encuentro no era "un cheque en blanco".

Si bien desde el interbloque Unidad Federal no están "ofendidos" por quedar afuera del convite, insisten con que "el ámbito para lograr ese acuerdo tiene que ser el Congreso". "Por el momento vamos a observar cómo se mueven", comentó un diputado de esa bancada.

Otro legislador fue más duro con los cruces entre oficialismo y JxC. "Refleja la inmadurez y fraccionamiento interno de las dos grandes coaliciones cuyos dirigentes tienen que dar muestras de poder hacia adentro y afuera de las mismas. Se desgastan en escaramuzas en vez de enfocar la centralidad del tema", planteó Di Giácomo.

Asimismo, para el rionegrino, "la responsabilidad del tema deuda es de ambos, la resolución también". Y remató: "En vez de mostrar unidad y convocatoria amplia y generosa, se ladran como cuzcos y resulta que el mastín es el FMI, que exige y espera. Nosotros también".