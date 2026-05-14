El Gobierno nacional avanza con la puesta en marcha de la Reforma Laboral impulsada por la Ley 27.802, una iniciativa que busca modernizar el sistema de relaciones laborales en la Argentina. En ese contexto, uno de los cambios más relevantes es la reglamentación de un nuevo modelo de recibo de sueldo, que modificará la forma en que los trabajadores visualizan su salario. La medida fue confirmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien adelantó que el Poder Ejecutivo reglamentará el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Esta modificación no solo fijará un formato obligatorio para los recibos, sino que implicará un cambio estructural en la manera en que se presenta la información salarial. La medida forma parte de un paquete más amplio de transformaciones que ya comenzó a aplicarse. De hecho, el Gobierno homologó recientemente la primera paritaria bajo el nuevo régimen laboral, correspondiente a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), lo que marca un avance concreto en la implementación de las nuevas reglas. Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es la transformación en la lógica de construcción del recibo. Hasta ahora, el esquema partía desde el salario bruto y avanzaba hacia el monto neto a cobrar. Con el nuevo modelo, ese orden se invierte por completo. El recibo pasará a estructurarse de la siguiente manera: Este nuevo esquema implica que, por primera vez, quedará explicitado el costo total que un empleador paga por cada trabajador. Es decir, no solo se verá el salario, sino también todo lo que la empresa abona por fuera del sueldo directo. La reglamentación también establecerá cuáles serán los datos obligatorios, cómo deberá organizarse el recibo y qué formatos oficiales se utilizarán. La reglamentación del artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo también incorporará el inciso j), que establece la obligación de detallar todas las contribuciones y conceptos abonados por el empleador. Entre ellos, se incluyen: Cada uno de estos ítems deberá figurar con el monto exacto correspondiente a cada trabajador, algo que hasta ahora no siempre estaba claramente especificado. Con la llegada de este nuevo esquema, los trabajadores deberán comenzar a prestar mayor atención a sus recibos de sueldo. Estos son los puntos clave a revisar: El recibo se convertirá así en una herramienta central para comprender no solo cuánto se cobra, sino cuánto cuesta el trabajador dentro del sistema formal.